Es ist das größte Fantasy-Projekt von Netflix und bricht jetzt schon eine der härtesten Regeln des Streamers

Barbie-Regisseurin Greta Gerwig hat es geschafft: Ihre Neufauflage der Chroniken von Narnia-Reihe kommt vor Streaming-Start bei Netflix ins Kino. Ein Zeitpunkt steht auch schon fest.

Barbie-Regisseurin Greta Gerwig legt die Chroniken von Narnia-Reihe von C.S. Lewis neu auf und soll gleich zwei Fantasy-Kracher für Netflix inszenieren. Während sich das Mammutprojekt aktuell in der Vorproduktionsphase befindet, wurden in den letzten Monaten Gerüchte immer lauter, dass Gerwig sich auch um einen Kino-Release ihrer Filme bemüht, bevor diese bei Netflix im Streaming-Abo landen. Nach intensiven Verhandlungen hat es Gerwig offenbar geschafft: Ihr erster Narnia-Film kommt tatsächlich ins Kino.

Narnia-Film von Netflix kommt vor Streaming-Start ins Kino

Wie der gut informierte Scooper Matthew Belloni in seinem Branchennewsletter Puck schreibt, hat sich Netflix offiziell auf einen Kino-Release des ersten Narnia-Films von Gerwig eingelassen. Netflix-Chef Ted Sarandos hat demnach eingewilligt, dass der Fantasy-Kracher für zwei Wochen auf 1000 IMAX-Leinwänden in mindestens 90 Ländern gezeigt wird. Sollte der Film dort gut anlaufen, kann sich der Lauf um weitere ein bis zwei Wochen verlängern. Darüber hinaus besteht die Chance, dass der IMAX-Release sich auf normale Kinoleinwände ausweitet.

Nachdem dieser Startzeitraum bereits gerüchteweise diskutiert worden war, wurde der Kinostart nun für das Thanksgivingwochenende im Jahr 2026 bestätigt. Genauer gesagt soll der Film genau an Thanksgiving, am 26. November 2026 in den USA anlaufen. In Deutschland wäre ein Start am selben Tag möglich. Auf Netflix soll der Film etwa vier Wochen nach Kinostart, pünktlich zu Weihnachten im Streaming-Abo landen.

Das gab es noch nie: Narnia-Film von Netflix bekommt einzigartige Kampagne

Gerwigs Narnia-Film soll darüber hinaus nicht nur die Marke Netflix nach außen tragen, sondern als erster Netflix-Film jemals auch als IMAX-Film beworben werden und somit eine ähnliche Marketingkampagne erhalten, wie andere Kinofilme. Netflix-Filme müssen meist ohne etwaige Kampagnen auskommen.

Netflix-Filme wie The Irishman, Roma und Glass Onion: A Knives Out Mystery haben in der Vergangenheit vorgemacht, dass sich der Streamer durchaus auf Kino-Releases seiner Filme einlassen kann. Hier wurde bisher jedoch ein maximaler Lauf von einer Woche vereinbart und das größtenteils aus nur einem bestimmten Grund: Damit die Filme bei den Academy Awards berücksichtigt werden können, dessen Regelwerk hier einen mindestens einwöchigen Kinolauf in sechs verschiedenen US-Metropolen vorsieht.

Nachdem Verhandlungen laut Belloni zwischen Sarandos und zahlreichen anderen Filmemacher:innen beim Thema Kino scheiterten, habe sich der Netflix-Chef schließlich persönlich für den IMAX-Release des Narnia-Films eingesetzt. Wie Belloni in seinem Newsletter schreibt, möchte Sarandos Gerwig nun als gefeierte Filmemacherin auf der größtmöglichen Bühne pushen, um die Marke Narnia für weitere Projekte gut zu platzieren.

Ob auch die weiteren geplanten Narnia-Filme einen Kino-Release erhalten werden, ist bisher nicht bestätigt. Das wird voraussichtlich davon abhängen, wie das Experiment für Netflix Ende 2026 ankommt. Warum der Kino-Release von Narnia eine gute Idee ist, lest ihr hier. Alles, was ihr sonst zur Narnia-Neuauflage wissen müsst, könnt ihr gesammelt hier nachlesen.

