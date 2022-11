Fantasy-Highlight The Magic Flute: Gewinnt eine Reise in die Mozart-Stadt Salzburg

The Magic Flute entführt in die abenteuerliche Welt Wolfgang Amadeus Mozarts. Fantasy-Fans können jetzt einen einmaligen Trip in dessen Wirkstätte Salzburg gewinnen.

Mit The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte begeben sich Fantasy-Fans im Kino gerade auf die Spuren Wolfgang Amadeus Mozarts. Dasselbe könnt ihr jetzt auch abseits der Leinwand erleben. Wer bei unserem Gewinnspiel Glück hat, gewinnt eine luxuriöse Reise in die Mozart-Stadt Salzburg. The Magic Flute schickt Fantasy-Fans nach Salzburg: So funktioniert das Gewinnspiel Verlost werden 3x2 Hauptgewinne mit folgendem Inhalt: Anreise mit der Bahn nach Salzburg für 2 Personen

Übernachtungen für 2 Personen inkl. Frühstück im Doppelzimmer mit Übernachtung in Schloss Leopoldskron

Salzburg Cards für 48 Stunden grenzenloses Sightseeing für 2 Personen Als Nebengewinn gibt es außerdem 10x2 Freikarten für The Magic Flute im Kino. Die können überall in Deutschland gelöst werden, die Hauptgewinne dagegen gelten auch für Teilnehmer:innen in Österreich und der Schweiz. Wie nehmt ihr am Gewinnspiel teil? gibt es außerdemDie können überall in Deutschland gelöst werden, die Hauptgewinne dagegen gelten auch für Teilnehmer:innen in Österreich und der Schweiz. Um beim Gewinnspiel mitzumachen, besucht ihr uns auf Instagram und beantwortet dort folgende Frage: Wie heißt die Freundin der Figur Papageno aus The Magic Flute? Bitte gebt bei dieser Gelegenheit auch an, aus welcher Stadt und aus welchem Land ihr kommt. Unser Social-Media-Team wird sich nach der Auslosung mit den Gewinner:innen in Verbindung setzen. Wer sich im Vorfeld schon einmal auf den einmaligen Trip vorbereiten will, kann hier den Newsletter der Stadt Salzburg abonnieren und weitere Infos auf www.salzburg.info nachlesen. © Tourismus Salzburg, Foto: Breitegger Günter Mirabellgarten in Salzburg Worum geht es im Fantasy-Film The Magic Flute? The Magic Flute erzählt auf moderne Weise die Geschichte von Mozarts berühmter Oper nach. Der junge Musikschüler Tim (Jack Wolfe) entdeckt in seinem Internat ein magisches Portal, mit dem er in die Welt der Zauberflöte reisen kann. Dort muss er Nacht für Nacht dem Vogelfänger Papageno (Iwan Rheon) bei gefährlichen Abenteuern beistehen und die Prinzessin Pamina (Asha Banks) befreien. Transparenz-Hinweis: Moviepilot ist Teil der Webedia GmbH, die an der Produktion von The Magic Flute beteiligt war.