Fantasy-Kracher bei Netflix: Von Damsel existiert ein völlig anderes Ende, das sich auch auf Teil 2 ausgewirkt hätte

Das Fantasy-Abenteuer Damsel mit Millie Bobby Brown belagert weiterhin die Netflix-Charts. Wie sich nun herausstellt, wurde ein alternatives Ende für den Streaming-Blockbuster gedreht.

Vor eineinhalb Wochen startete mit Damsel einer der größten Netflix-Filme des Jahres. In dem Fantasy-Film, der sich nach seinem märchenhaften Einstieg in einen Survival-Thriller verwandelt, tritt Stranger Things-Star Millie Bobby Brown gegen einen hungrigen Drachen an. Beim Publikum ist das Action-Abenteuer sehr gefragt.

Seit seinem Start kann sich Damsel in den vorderen Plätzen der Netflix-Top-10 halten. Kein Wunder, dass sich viele Fans fragen, ob wir eine Fortsetzung der Geschichte erhalten. Das Ende des Originals sollte Teil 2 auf alle Fälle nicht im Weg stehen. Tatsächlich existieren von diesem Ende aber zwei Versionen.

Achtung, es folgen Spoiler!

Damsel bei Netflix: Alternatives Ende für den Fantasy-Blockbuster mit Millie Bobby Brown enthüllt

Im Interview mit The Direct geht Schauspielerin Brooke Carter auf die Entstehung des Films ein und verrät, dass es zu umfangreichen Reshoots kam, die vor allem den dritten Akt betreffen. Carter ist in Damsel in der Rolle der Floria zu sehen. Floria ist die jüngere Schwester von Millie Bobby Browns Heldin Elodie.

Netflix Millie Bobby Brown und Brooke Carter in Damsel

Zum alternativen Ende verrät Carter:

Wir haben zwei verschiedene Enden für den Film gedreht. Und ich denke, es wäre großartig, das andere Ende zu sehen, weil es eine ganz andere Richtung andeutet, was in der Zukunft passieren könnte. Bei einem [Ende] blieb Elodie bei uns, beim anderen Ende ging sie weg.

Außerdem ergänzt sie:

Es gab eine Menge Änderungen. Ich glaube, wir haben einiges geändert. Die Handlung vom Anfang bis zur Mitte ist die gleiche geblieben. Das Ende hat sich aber ziemlich stark verändert. Viele alte Dialoge wurden gestrichen, und viele neue hinzugefügt. Bei den Nachdrehs haben wir also eine ganze Reihe von Szenen durch andere ersetzt.

Wenn wir uns den Film genau anschauen, macht das alternative Ende einen großen Unterschied. Nicht zuletzt stellt Damsel die Trope der Jungfrau in Nöten auf den Kopf: Elodie ist keine hilflose Prinzessin, die von einem Prinzen gerettet werden muss. Der Film räumt mit zahlreichen Fantasy- und Märchenklischees auf.

Fantasy-Kracher bei Netflix: Das alternative Ende von Damsel passt besser zu Elodies Geschichte

Gleich zu Beginn wird Elodie von ihrem Prinzen dem Drachen zum Fraß vorgeworfen. Sie denkt aber gar nicht daran, sich fressen zu lassen. Elodie kämpft um ihr Überleben und ihre Freiheit. Am Ende des Films begibt sie sich dennoch mit ihrer Mutter und Schwester auf den Weg in die Heimat – ein kleines Eingeständnis an die Familie.

Das alternative Ende, das Carter beschreibt, hätte Elodie in eine noch unabhängigere Position gebracht. Sie hätte ihre Vergangenheit hinter sich zurückgelassen, um für sich allein ihren großen Traum zu erfüllen, den sie gleich zu Beginn des Films formuliert, nämlich die Welt zu entdecken. Das hätte auch Auswirkungen auf Teil 2.

Offiziell angekündigt ist die Fortsetzung noch nicht. Sollte Damsel 2 in Angesicht des Netflix-Erfolgs tatsächlich grünes Licht erhalten, müssen die kreativen Köpfe nun mit der Schlussszene arbeiten, die Elodie mit ihrer Mutter und Schwester vereint. Bei einem anderen Ende wäre mehr Spielraum bei der Gestaltung möglich gewesen.