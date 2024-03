Kommt Damsel 2 zu Netflix? Der Regisseur des Fantasy-Hits weiß schon, wie er die Fortsetzung weiter erzählen würde

Ob wir bei Netflix mit Damsel 2 eine Fortsetzung zu Millie Bobby Browns Fantasy-Abenteuer erhalten, steht noch nicht fest. Aber Regisseur Juan Carlos Fresnadillo schmiedet bereits Pläne.

Vor einer Woche hat Netflix mit Damsel sein größtes Fantasy-Abenteuer des Jahres veröffentlicht. Die Geschichte, wie Millie Bobby Brown zur Prinzessin wird und sich anschließend in der Rolle des Drachen-Opfers wiederfindet, interessiert viele und hält den Film seitdem in der Top Ten des Streamers auf Platz 1. Auf Damsel 2 hätte Regisseur Juan Carlos Fresnadillo definitiv Lust – und er hat für das mögliche Sequel sogar schon ein konkretes Sprungbrett im Kopf.

Netflix' Fantasy-Film Damsel wurde viel geschaut – aber kommt auch ein 2. Teil?

Laut Deadline konnte Damsel schon in den ersten drei Tagen bei Netflix viele Zuschauende anlocken: 35,3 Millionen Sichtungen katapultierten das märchenhafte Survival-Abenteuer an die Spitze der Wochencharts. Auch in Deutschland hält sich der Film, der Millie Bobby Brown ihre Fantasy-Liebe hinterfragen ließ, weiter ganz vorn.

Bei so einem regen Interesse ist die Frage nach einer Fortsetzung natürlich nicht weit. Regisseur Juan Carlos Fresnadillo gab darauf sogar schon eine hoffnungsvolle Sequel-Antwort. Im Interview mit dem Inside Total Film -Podcast (bei Minute 39) sprach Fresnadillo über seinen Star Millie Bobby Brown und den Wunsch nach Damsel 2:

Netflix Sprintet Damsel 2 schon los?

Ich wäre so glücklich, eine Fortsetzung von Damsel zu drehen. Aber wir müssen natürlich warten, was das Publikum denkt und wie sie auf den Film reagieren. Es stimmt, dass das Universum von Damsel wirklich offen ist.

Insbesondere wegen der neuen Zusammensetzung der Familie. In der Geschichte gibt es dieses neue Mitglied, von dem wir nicht zu viel sagen sollten, aber es lädt dazu ein, über weitere Abenteuer mit ihnen nachzudenken. Wenn das passiert, wäre ich definitiv sehr glücklich.

Wer genau das vom Regisseur erwähnte neue "Mitglied" im neuen Damsel-Team ist, spricht Fresnadillo nicht aus. Doch ganz am Ende des Fantasy-Films formt sich aus den Überlebenden Elodie (Millie Bobby Brown), ihrer kleinen Schwester Floria (Brooke Carter) und Stiefmutter Lady Bayford (Angela Bassett) ein neues Regierungs-Trio. Und ihr Schiff wird auf der Heimreise auch von einer gewissen Drachen-Dame begleitet.



Podcast: Die 30 besten Serienstarts im März bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 20 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im März nicht nur die Rückkehr des Amazon-Hits LOL: Last One Laughing, sondern auch die heiß erwartete Netflix-Serie der Games of Thrones-Macher, deutsche Sci-Fi und vieles mehr.