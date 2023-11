Fantasy-Rückkehr von Kult-Reihe entfesselt Katastrophe im ersten Trailer: "Das Letzte, was du siehst, sind deine Tränen"

Eine der größten Fantasy-Kult-Reihen kehrt endlich ins Kino zurück. Im ersten Trailer zum insgesamt fünften Teil friert ganz New York zu Tode.

Seit den 1980ern retten die Ghostbusters New York und den Rest der Welt vor allerlei Geisterspuk. 2024 soll die Kämpfertruppe gegen übernatürliche Phänomene mit Ghostbusters: Frozen Empire endlich zurückkehren. Der erste Trailer verspricht eine bildgewaltige Katastrophe, die den gesamten Big Apple mit Eis bedeckt.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Ghostbusters: Frozen Empire an:

Ghostbusters: Frozen Empire - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Fantasy-Sequel kehrt zum Ursprung der Kult-Reihe zurück

Frozen Empire schließt an das Ghostbusters-Reboot Ghostbusters: Legacy von 2021 an und erzählt die Geschichte der Nachwuchs-Geisterjäger um Grooberson (Paul Rudd). Das Sequel kehrt dorthin zurück, wo alles begann: New York wird von einem mysteriösen Eishauch ergriffen, der Menschen zu Statuen gefriert. Hinter der Katastrophe scheint ein besonders brutaler Geist zu stecken.

Ghostbusters: Legacy verhalf dem Franchise nach dem Ghostbusters-Flop von 2016 wieder zu alter Größe und spielte bei einem Budget von 75 Millionen Dollar etwa 204 Millionen wieder ein (via The Numbers ). Viele Fantasy-Fans werden dem Sequel ein ähnliches Ergebnis wünschen.

Wann kommt Ghostbusters: Frozen Empire ins Kino?

Ghostbusters: Frozen Empire soll am 28. März 2024 ins Kino kommen. Neben Rudd sind vor der Kamera unter anderem Stranger Things-Liebling Finn Wolfhard und Mckenna Grace (Spuk in Hill House).

