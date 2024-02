Fast 3 Stunden langer Krimi-Kracher von Meisterregisseur beruht auf wahrer Geschichte: Nach über 40 Jahren gibt’s ihn endlich auf Blu-ray

Obwohl Prince of the City keinen finanziellen Erfolg einbrachte, gehört der 167-minütige Krimi zu den Highlights des Neo-Noir-Films. Jetzt ist das Krimidrama von 1981 erstmals auf Blu-ray erschienen.

Finanziell war Prince of the City von Meisterregisseur Sidney Lumet (Hundstage, Tödliche Entscheidung) zwar kein Erfolg. Bei einem Budget von 8,6 Millionen US-Dollar spielte er nur 8,1 Millionen wieder ein, doch die Kritiker:innen waren begeistert.

Auf Rotten Tomatoes erhielt der Film eine Bewertung von 92 Prozent und auf der Film Noir heißt es in einer durchweg positiven Kritik: "Dass es Lumet bei dem Umfang seines Films gelingt, die Dynamik und Spannung aufrechtzuerhalten, ist bemerkenswert."

Nach 43 Jahren ist Prince of the City endlich in optimierter Bildqualität auf Blu-ray * erhältlich. Amazon bietet den Film auch im Stream zum Kauf * an. Das 40-minütige Bonusmaterial befindet sich auf einer extra DVD und enthält die Doku Prince of the City - Die wahre Geschichte, ein Interview mit Sidney Lumet, Trailer, Bildergalerie und ein Booklet von Stefan Jung.

Darum geht es im Polizei-Thriller Prince of the City

Für Polizist Daniel Ciello (Treat Williams) gibt es nichts Wichtigeres als seine Kollegen. „Ich schlafe mit meiner Frau, aber ich lebe mit meinen Partnern. Ich würde sie nie im Stich lassen", gibt Danny offen zu, doch bald schon muss er sich gegen seine Kollegen aus dem Rauschgiftdezernat stellen. Gemeinsam mit dem Staatsanwalt und einer Sonderkommission soll er die polizeiliche Kriminalität untersuchen und die allgegenwärtige Korruption bekämpfen. In der Rolle des Verräters wird er nun von allen Seiten bedroht.

Amazon/Warner Bros. Prince of the City auf Blu-ray

Das ist die wahre Geschichte von Prince of the City

Das Drehbuch, das auch eine Oscar-Nominierung erhielt, wurde von dem gleichnamigen Roman adaptiert. Der Bestseller von Robert Daley behandelt die wahre Geschichte von Polizist Robert Leuci. Der nahm nach eigenem Fehlverhalten die einsame Rolle des Ethikers ein und ging gegen seine Kollegen vor, wie es in einem Artikel aus der New York Times heißt.

Einige der Detectives der Special Investigating Unit der Narcotics Division gehörten zu den besten Cops der Stadt. Sie führten zum Teil große und berühmte Verhaftungen durch, spielten aber auch nach ihren eigenen Regeln und schreckten vor Korruption nicht zurück. Die gut gekleideten Ermittler unterschieden sich von anderen Polizisten mit ihrem Stil und Flair, sodass ein Richter sie einmal als 'the Princes of the city" bezeichnete.

