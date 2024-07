Fast 40 Jahre später ist dieser kleine Junge zu einem der größten Bösewichte im Kino geworden: Kannst du den Schauspieler erkennen?

Einer der größten Hollywood-Darsteller begann seine Karriere als Kinderstar. In einer seiner ersten Rollen mischte er unter anderem Namen in einem gefloppten Sci-Fi-Film der 80er.

Harry Winers Sci-Fi-Jugendfilm Space Camp stand wahrlich unter keinem guten Stern. Er kam kein halbes Jahr nach der Challenger-Katastrophe heraus, bei der 1986 mehrere Menschen beim Flug ins Weltall ums Leben kamen – und niemand war in der Laune für Space-Abenteuer. Der Flop an der Kinokasse war sozusagen vorprogrammiert.

Für einen damals kleinen und heute ganz großen Star stellte der Film aber eine der ersten Rollen dar. Heute kennt man ihn als französischen Feldherrn und DC-Nemesis. Fällt der Groschen allmählich?

Dieser Sci-Fi-Film war die Hollywood-Feuertaufe für einen der heute größten Stars: Erkennt ihr ihn?

Letzte Chance, bevor wir es auflösen. Hier ist ein Bild von dem gesuchten Jungstar aus Space Camp, auf dem er etwas besser zu erkennen ist. Nun stellt ihn euch noch mit einem Zweispitz-Hut oder jeder Menge Clown-Make-up vor:

CBS/FOX Space Camp

Die Antwort: Der kleine Weltraumracker ist Leaf Phoenix. Kenn ihr nicht? Na, vielleicht unter seinem heutigen Namen: Joaquin Phoenix. Ganz genau, der Star aus Napoleon und Joker mischte in den 80er Jahren als zwölfjähriger Max Graham in Space Camp mit und machte dabei mehrfach Star Wars-Referenzen.

Der 1974 geborene Schauspieler trat damit in die Fußstapfen seines älteren Bruders River Phoenix (Indiana Jones und der letzte Kreuzzug), der sich damals schon in Hollywood etabliert hatte. Die ganz großen Erfolge seines Bruders hat River Phoenix aufgrund seines tragischen Todes nie miterlebt. Er starb 1993 im Alter von nur 23 Jahren.

Kann man Space Camp mit Joaquin Phoenix irgendwo sehen?

Leider ist der Film fast komplett in Vergessenheit geraten. Streambar ist er hierzulande nicht, und auch eine Heimkino-Version ist nur in gebrauchter Form aus dem Ausland zu bekommen. 2020 fing Disney dennoch an, ein Remake in Angriff zu nehmen. Ob diese Pläne noch aktuell sind, dürfte aber fraglich sein.