Fast & Furious 10 mit Vin Diesel: Eine der wichtigsten Figuren wäre fast nicht zurückgekehrt

Fast & Furious 10 wartet mit namhaften Neuzugängen auf. Fast hätte der Film aber eine der ältesten Figuren der Reihe vergessen. Nun bestätigt Vin Diesel ganz offiziell ihre Rückkehr.

Die Fast & Furious-Reihe nähert sich ihrem zehnten Teil an und beschert dem Ensemble gleich zwei coole Upgrades: Während schon seit einiger Zeit feststeht, dass Jason Momoa als neuer Bösewicht in die Action-Fortsetzung einsteigt, begeisterte zuletzt das Casting von Captain Marvel-Star Brie Larson, die eine geheime Rolle spielt.

Fast & Furious 10, der in den USA unter dem Titel Fast X in die Kinos kommt, holt jedoch nicht nur neue Leute ins Boot, sondern denkt auch an die ursprünglichen Stars der Reihe. Immerhin geht es hier um Familie, wie Vin Diesel zu jeder denkbaren Gelegenheit betont. Eine wichtige Figur wäre im neuen Teil aber fast nicht aufgetreten.



Fast & Furious 10: Jordana Brewsters Mia kehrt nur dank Vin Diesels Tochter zurück

Wie Diesel auf Instagram verrät, tauchte die von Jordana Brewster gespielte Mia Toretto in der ersten Drehbuchfassung von Fast & Furious 10 nicht auf. Dank seiner Tochter spielt sie nun trotzdem eine entscheidende Rolle in dem Film.

Ihr werdet nie glaube, wer Mias wichtige Rolle [in Fast & Furious 10] korrigiert hat ... meine Tochter, der Alpha-Engel, hat dem Regisseur [Justin Lin] sehr klar und ehrlich gesagt: 'OHNE MIA KEIN FAST 10!'

Nachfolgend findet ihr Diesels kompletten Instagram-Post.

Brewster erweckte Mia 2001 in The Fast and the Furious zum ersten Mal auf der großen Leinwand zum Leben. Darüber hinaus war sie in Teil 4, 5, 6, 7 und 9 zu sehen. Ihr Auftritt im neuen Film markiert somit ihr siebtes Abenteuer im Fast-Universum.

Die Dreharbeiten zu Fast & Furious 10 haben am 20. April 2022 angefangen. Neben Diesel, Brewster, Larson und Momoa gehören Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Charlize Theron und Michael Rooker zum Cast. Fast & Furious 10 aka Fast X startet am 18. Mai 2023 in den deutschen Kinos.

