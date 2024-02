Fast & Furious-Star Paul Walker lehnte millionenschweren Superman-Deal ab: "Hätte meine eigene Insel kaufen können"

Paul Walker stand kurz davor, Superman in einem DC-Blockbuster von Star Wars-Regisseur J.J. Abrams zu spielen. Der Fast & Furious-Star hatte aber gar keinen Bock darauf.

Wie hätte Superman ausgesehen, wenn Fast & Furious-Star Paul Walker die legendäre Rolle gespielt hätte? Fast wäre es wirklich dazu gekommen, denn der Schauspieler soll der Favorit für den Superhelden in einem Projekt von Lost-Schöpfer und Star Wars-Regisseur J.J. Abrams gewesen sein. Walker lehnte einen millionenschweren Deal aber ab, weil ihm das viele Geld komplett egal war.

Paul Walker soll Superman-Rolle mit deutlichen Worten abgelehnt haben – und 10 Millionen Dollar

In der Dokumentation I Am Paul Walker (via Comic Book Movie ) sprechen Walkers ehemaliger Manager Matt Luber und sein Stunt-Double Oakley Lehman darüber, dass der Fast & Furious-Star damals der Favorit für die Superman-Rolle im nie realisierten J.J. Abrams-Projekt Superman: Flyby gewesen sein soll.

Luber wusste, dass Walker keine drei oder vier Superman-Filme machen oder für den Rest seines Lebens auf die Rolle reduziert werden wollte. Er erinnert sich an die klare Absage des Stars an den angeblichen 10-Millionen-Deal:

Ich habe ein 'S' an, ich trage einen Umhang, Stiefel, Strumpfhosen … das bin nicht ich. Ich muss verdammt noch mal hier raus. Ich muss gehen. F--k dich.‘ Und er war weg.

Universal Paul Walkers letzter Fast & Furious-Auftritt in Teil 7

Laut der Chicago Sun-Times sprach Walker schon 2003 in einem Interview darüber, dass ihm das viele Geld aus dem potenziellen Superman-Deal nichts bedeuten würde:

Ja, ich hätte mit diesem Franchise eine Unmenge Dollar verdienen können. Ich hätte wahrscheinlich meine eigene Jet-Flotte oder meine eigene Insel kaufen können. Weißt du was? Ich brauche es nicht.

Meine Lieblings-Laufschuhmarke kostet 23 Dollar. Ich zahle selten mehr als 40 Dollar für meine Jeans. Dazu noch ein T-Shirt und das kostet mich 20 Dollar oder 10 Dollar, wenn ich es am Strand kaufe. Ich brauche keine Unmenge von Dollar, um so einen Lebensstil zu führen.

Für Superman: Flyby wollte J.J. Abrams damals von einigen Markenzeichen der DC-Mythologie abweichen. Nachdem ein erster Drehbuchentwurf im Netz gelandet ist, setzte sich eine große Fan-Bewegung für das Projekt ein. Neben Testaufnahmen, bei denen sich Paul Walker anscheinend als Favorit behauptete, kam Superman: Flyby jedoch nie in Fahrt. 2002 wurde der Film endgültig eingestampft.

Wie geht es mit Superman nach Henry Cavill weiter?

Nach dem DC-Aus von Henry Cavill als Superman wird David Corenswet (The Politician, Hollywood) den Man of Steel im kommenden Blockbuster Superman: Legacy von James Gunn spielen. Der Kinostart ist für den 10. Juli 2025 geplant.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon & Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

2024 dürfen wir uns u.a. auf die Fortsetzung zu Zack Snyders Rebel Moon und das Fantasy-Abenteuer Damsel mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown freuen. Darüber hinaus kehrt Eddie Murphy in seiner ikonischsten Rolle zurück.