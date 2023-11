Fast vergessener, aber richtig guter Western mit Mel Gibson erscheint in komplett neuer Edition

Dies ist nicht unbedingt der typischste Genre-Klassiker, aber trotzdem ein richtig guter Western mit viel Charme, Witz und Abenteuer, den ihr euch jetzt in neuer Edition fürs Heimkino sichern könnt.

Maverick von Regisseur Richard Donner erschien 1994 hierzulande mit dem Beinamen "Den Colt am Gürtel, ein As im Ärmel". Die abenteuerliche Western-Komödie mit Star-Besetzung nimmt sich nicht immer ganz ernst, ist aber keinesfalls als Parodie zu verstehen, sondern vielmehr als liebevolle Hommage.



Am 23. November erscheint eine neue Sonderedition des heute fast vergessenen Western als Mediabook mit Blu-ray und zusätzlicher DVD, die jetzt bei Amazon bestellt werden kann *. Als Bonusmaterial gibt es ein Making-of, Trailer, ein Musikvideo sowie eine Bildergalerie und ein Booklet.



Maverick im limitierten Mediabook bei Amazon Deal Jetzt zum Angebot

Darum geht es in Maverick



Ein extravagantes Pokerturnier auf einem Mississippi-Dampfer mit einer halben Million Dollar Hauptgewinn sieht der charmante Zocker Bret Maverick Jr. (Mel Gibson) als seine Chance auf das große Geld. Zunächst einmal muss er aber mit Mühe und Not irgendwie die hohe Teilnahmegebühr zusammenkratzen.

Auf seiner zuweilen gefährlichen Reise, bei der auch Revolver-Action nicht ausbleibt, begegnen ihm die ambitionierte Poker-Spielerin Annabelle Bransford (Jodie Foster) sowie Marshal Zane Cooper (James Garner), der für die Sicherheit bei dem großen Turnier zuständig ist. Dort geht aber nicht alles mit rechten Dingen zu ...

Darum lohnt sich Maverick

In der Moviepilot-Community hat der seinerzeit an den Kinokassen durchaus erfolgreiche Kult-Klassiker eine überdurchschnittliche Wertung mit 6,8 von 10 Punkten erhalten und es sogar auf Platz 1 unserer Liste der selbstironischen Western geschafft, wo es heißt: "[...] selten war es so urkomisch, einem schlitzohrigen Cowboy dabei zuzusehen, wie er von einem Pferdeapfel in den nächsten tritt."

Jetzt zum Angebot: Maverick im limitierten Mediabook bei Amazon *

Tatsächlich ist der über zwei Stunden lange Streifen auch abseits von James Garner, der die Titelrolle in der 1957er-Serienvorlage spielte, vollgepackt mit Cameo-Auftritten bekannter Western- und Country-Stars. Auch ein alter Bekannter aus Richard Donners populärer Lethal Weapon-Reihe hat einen witzigen Auftritt, inklusive Querverweis. Darüber hinaus gab es für Maverick eine Oscar-Nominierung für das beste Kostümdesign.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.