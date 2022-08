Film-Tipp bei Disney+: In diesem Actionkracher wird eine Prinzessin zur John Wick-Killermaschine

Bei Disney+ könnt ihr The Princess im Abo streamen. Darin stürzt sich Netflix-Star Joey King von einer heftigen Actionszene in die nächste und macht sogar John Wick Konkurrenz.

Die meisten dürften Joey King bis jetzt vor allem als Star der Kissing Booth-Trilogie von Netflix kennen. Der Actionkracher The Princess von Furie-Regisseur Le-Van Kiet präsentiert die Schauspielerin aber wie nie zuvor. In dem Film verwandelt sie sich in eine tödliche Kampfmaschine mit Actionszenen, die an John Wick erinnern.

The Princess trumpft mit heftiger, abwechslungsreicher Action auf

Die Story des Films ist schnell umrissen. Im Mittelalter spielt Joey King eine Prinzessin, die mit einem brutalen Soziopathen (Dominic Cooper) zwangsverheiratet werden soll. Als sie sich weigert, wird sie in einen Turm eingesperrt und ihre Familie als Geiseln genommen. Um sie zu retten, kämpft sich die Prinzessin ihren Weg durch den Turm bis nach unten zu ihrem psychopathischen Verlobten.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu The Princess:

The Princess - Trailer (Deutsch) HD

Mehr Handlung braucht es gar nicht und Joey Kings Protagonistin bekommt in dem Film nicht mal einen Namen. Stattdessen glänzt The Princess mit ständigen Actionsequenzen, in denen sich die Prinzessin durch böse Handlanger kämpft.

Dabei bestechen die Gefechte trotz des offensichtlich niedrigeren Budgets mit gelungenen Choreografien und abwechslungsreichen Einfällen. Joey King, die einen Großteil der Stunts selbst absolviert haben soll, macht außerdem eine echt gute Figur als gnadenlose Kampfmaschine.

Nur selten wird The Princess durch nicht gerade gelungene CGI-Kulissen und überflüssige Rückblenden ausgebremst, die die auffällig ausgeprägten Kampfkünste der Hauptfigur erklären.

Ansonsten ist Le-Van Kiets Film aber ein ziemlich kompromissloses Actionfest mit B-Movie-Anstrich, das mit rund 90 Minuten Laufzeit knallig auf den Punkt kommt und kurzweilig unterhält.

