Heute erstmals im TV: Der vielleicht beste deutsche Horrorfilm der letzten 10 Jahre

Im MDR wird heute Der Nachtmahr als Free-TV-Premiere ausgestrahlt. Fans von ungewöhnlichem Horror sollten diese deutsche Perle nicht verpassen.

Wer dem deutschen Film immer wieder vorwirft, keinen Mut zu haben, sollte sich Der Nachtmahr anschauen. Der außergewöhnliche Mix aus Psychothriller, Coming-of-Age-Drama und Horror von 2015 läuft heute als Free-TV-Premiere um 23:50 Uhr im MDR. Einen heftigeren Mindfuck-Trip gibt es aus Deutschland selten zu sehen.

Der Nachtmahr entfesselt einen verstörenden Techno-Monster-Albtraum

In der Handlung des Films von Akiz wird die 16-jährige Tina (Carolyn Genzkow) nach einer Party von schlimmen Albträumen geplagt, in der sie einer bizarren Kreatur begegnet. Als sie sich in psychiatrische Behandlung begibt, wird ihr geraten, mit dem Wesen Kontakt aufzunehmen. Dadurch ändert sich für Tina nochmal alles.

Irgendwo zwischen den Werken von David Lynch und Gaspar Noé entfacht Der Nachtmahr einen surrealen Trip mit flackernden Stroboskop-Gewittern, hämmernden Techno-Beats und beunruhigenden Horror-Einschüben.

Daneben lässt sich die Kreatur in Der Nachtmahr auch als Symbol für die Probleme der Hauptfigur auffassen. Erst als sie sich darauf einlässt, entdeckt Tina neue Facetten an sich und beginnt, sich selbst zu verändern. Trotzdem bleibt Akiz' audiovisuelles Inferno vor allem ein eindringliches Erlebnis, das es so radikal viel zu selten aus Deutschland gibt.

