Film-Fan notierte 25 Jahre lang alle gesehenen Filme per Hand – jetzt teilt er die Fotos

Als Teenager fing er an: Dieser Film-Fan hielt seine Leidenschaft für das bewegte Bild auf ganz besondere Weise fest. Das beeindruckende Ergebnis teilte er öffentlich und beeindruckt damit zahlreiche andere Filmbegeisterte.

Die Wege, seine Liebe für den Film auszudrücken, sind wohl ebenso vielfältig wie die Filmkunst selbst. Ein Reddit-Nutzer hat keine Mühen gescheut, seine Erfahrung als Zuschauer festzuhalten und vor zweieinhalb Jahrzehnten ein ungewöhnliches Projekt gestartet. Jetzt können wir alle daran teilhaben.

Film-Fan fing mit 19 Jahren an, jeden gesehenen Film handschriftlich festzuhalten

Ein Reddit-Nutzer hat seit 1999 jeden Film, den er gesehen hat, handschriftlich mit Titel und Datum protokolliert – und Fotos davon unter seinem Nutzernamen GRDCS1980 auf Reddit hochgeladen:

Ich habe also zwanghaft jeden Film, den ich seit September 1999 (als ich 19 war) gesehen habe, bis heute protokolliert.

Er fügte hinzu:

Deshalb poste ich es jetzt zu eurer Unterhaltung, eurem Erstaunen, eurer Verblüffung, eurem Spott usw.

Dabei gibt es nach eigener Aussage eine Lücke von 20 Monaten zwischen Februar 2001 und Oktober 2003, in denen er von Papier und Stift auf den Laptop umgestiegen war. Letzterer stürzte prompt ab und riss in Ermangelung eines Backups die Anmerkungen aus diesem Zeitraum gnadenlos mit sich.

Die Liste zeigt sich vielfältig. Von Sci-Fi-Kultfilmen wie Matrix von Lilly und Lana Wachowski bis zu der experimentellen Neuinterpretation von William Shakespeares Romeo + Julia durch Baz Luhrmann sind Filme aus zahlreichen Genres dabei. Eine erneute Veröffentlichung scheint in absehbarer Zeit auf Letterboxd geplant.

Der Cineast weiß durch seine Notizen beispielsweise ganz genau, an welchem Tag in seinem Leben, er am meisten Filme geschaut hat:

Die meisten Filme, die ich jemals an einem einzigen Tag gesehen habe (Kurzfilme nicht mitgezählt), waren 10, am 8. Mai 2021. Die meisten Filme, die ich jemals in einem einzigen Monat gesehen habe, waren 89, im Oktober 2023. Die meisten Filme, die ich jemals in einem einzigen Jahr gesehen habe, sind 737, im Jahr 2023.

Und final merkt er an:

Die längste ununterbrochene Reihe von Tagen ist 590 Tage lang, zwischen dem 30. Juli 2022 und dem 10. März 2024, in denen ich 1.159 Filme gesehen habe.

Die umfassenden Notizen zeigen echte Hingabe an den Film und sind letztlich ein spannender Einblick in Film-Landschaft der letzten 25 Jahre.