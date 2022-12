Filmleidenschaft, aber als Job: Webedia sucht Head of Digital Publishing Movies (m/w/d)

Aktuell gibt es mehrere offene Stellen bei Webedia Deutschland. Auch für Moviepilot und Filmstarts. Hier gibt's alle Infos zur Bewerbung.

Serien, Filme und das Internet sind deine Leidenschaft? Dann haben wir gute Nachrichten für Dich: Aktuell sucht Webedia Deutschland an den Standorten Berlin und München nach Menschen, die auch professionell für Popkultur brennen.

Head of Digital Publishing Movies (m/w/d) für unser Büro mitten in Berlin-Kreuzberg

Unter der Leitung vom Director Movies, der primär die Vermarktung und Produktentwicklung von Filmstarts und Moviepilot verantwortet, führst und entwickelst Du die vier Teams (Moviepilot- und Filmstarts-Redaktionen, Social Media, Video), die den Kern unserer Marken bilden, um die Vision der Webedia Group stets voranzubringen.

Die Position ist in mehrere Teilbereiche aufgeteilt:

Team-Management und -Entwicklung (50%)

Strategische Steuerung der Marken (30%)

Projekt- und Ressourcenmanagement (10%)

Administration (10%)

Was wir uns von dir wünschen

Du begeisterst dich für Filme und Serien und kennst dich im Online-Bereich mit aktuellen Trends, Plattformen und SEO-Strategien aus. Kommunikation in Person oder remote über Programme wie Microsoft Teams fällt Dir leicht, auch mit internationalen Kolleg:innen. Du hast mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in für die Position relevanten Bereichen, davon mindestens 3 Jahre mit Personalverantwortung.

Was du von uns bekommst

Wir bieten Dir eine spannende Herausforderung in einem familiären Team und dynamischen Unternehmen, das international zu den aufstrebenden Online-Publishern gehört. Webedia hat flache Hierarchien und die Möglichkeit, Prozesse aktiv mitzugestalten. Unser Büro liegt mitten in Berlin-Kreuzberg mit dutzenden Restaurants und Cafés und hat eine sehr gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel und Autobahn. Außerdem bieten wir flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Regelungen (perspektivisch 3 Tage/Woche als Unternehmensregelung).

Alle weiteren Informationen zur Ausschreibung inklusive Bewerbungsverfahren und Ansprachpartner:innen findest Du hier .

Weitere aktuelle Stellenausschreibungen bei uns – von Tech-Redaktion bis Influencer Manager:in

Auch abseits unserer Movies-Abteilung gibt es aktuell Ausschreibungen für Popkultur-Interessierte. Dazu gehören in München einige offene Stellen im redaktionellen Bereich:

Junior Video-Redakteur:in (m/w/d) für die Social-Media-Accounts von GameStar

(m/w/d) für die Social-Media-Accounts von GameStar Tech-Redakteur:in (m/w/d) für GameStar.de

(m/w/d) für GameStar.de Junior Tech-Redakteur:in (m/w/d) im Affiliate Marketing

Du bist allgemein gern auf YouTube, Twitch und Co. unterwegs und willst mit den Leuten vor der Kamera arbeiten? Kein Problem. Bei Allyance in Berlin gibt es außerdem offene Positionen in den Bereichen Influencer Campaign Management und YouTube Talent Management .

Hier geht's zur Übersicht aller offenen Stellen bei Webedia in Berlin und München.