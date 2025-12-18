Fliegen die Oscars aus dem deutschen Free-TV? YouTube sichert sich weltweite Rechte am Filmpreis

Die Oscars sind nach wie vor der größte und renommierteste Filmpreis der Kinolandschaft und für viele Liebhaber des Mediums absolutes Pflichtprogramm. Ab 2029 wird der Preis jedoch nicht mehr im Fernsehen, sondern auf YouTube ausgestrahlt.

Streamingdienste nehmen einen immer größer werdenden Platz auf dem Filmmarkt ein. Ihr Erfolg hat einen starken Einfluss auf die Zukunft des Kinos, wie die Debatte einer Übernahme von Warner Bros. durch Netflix deutlich zeigt. Doch auch die Zukunft vom Fernsehen ist stark von der Konkurrenz der Streaming-Angebote betroffen. So konnte sich jetzt YouTube die Rechte am größten Filmpreis aller Zeiten sichern.

YouTube wird ab 2029 die Oscars ausstrahlen

Wie Deadline berichtet, gehen ab 2029 die Rechte an der Ausstrahlung der Oscars, dem populärsten und dem prestigeträchtigstem Filmpreis der Branche an YouTube. Dies ist eine Änderung, die nicht nur die USA, sondern auch Deutschland betreffen wird. Somit wird der Preis erstmalig nicht mehr im Fernsehen ausgestrahlt, wie es bislang immer der Fall gewesen ist.

In den USA waren die Oscars viele Jahre beim Sender ABC beheimatet. Hierzulande konnte man die Show bei ProSieben verfolgen. Dieses Jahr waren die Oscars erstmalig neben der Live-Übertragung auf dem Free-TV-Sender auch bei Disney+ live zu sehen, doch auch dieser Deal soll zu 2029 hin auslaufen. Die Ausstrahlungsrechte von YouTube werden als "exklusiv und global" beschrieben.

Doch nicht nur die Rechte an der Verleihung der großen Preise, sondern auch sämtliche andere Shows wie die Ankündigung der Nominierten, die Berichterstattung am roten Teppich, sowie die Governors Awards und viele weitere Events sollen zu YouTube wandern. Welche Auswirkungen diese Übernahme auf die deutsche Berichterstattung am roten Teppich der Oscars haben wird, aus der Moderator Steven Gätjen seit vielen Jahren nicht wegzudenken ist, ist bislang noch unklar.

Wann werden die nächsten Oscars verliehen?

Die nächste Verleihung der Oscars wird bereits die 98. Gala der Academy sein. Die nächste große Veranstaltung vor dem Hauptevent wird die Ankündigung der Nominierten am 22. Januar 2026 sein. Dieses Mal fällt die Nacht der Verleihung von dem 15. auf den 16. März 2026.