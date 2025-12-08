Streamt Game of Thrones bald bei Netflix? Die wichtigsten Infos zum Warner-Kauf & Deutschland-Start von HBO Max

Netflix kauft das Studio Warner Bros. mit einem neuen Milliarden-Deal, der noch vor dem endgültigen Abschluss steht. Hier erfahrt ihr, was das jetzt für Konsequenzen hat und worauf sich Streaming-Kund:innen in Deutschland einstellen müssen.

Die Nachricht hat in der vergangenen Woche die Filmindustrie erschüttert. Nachdem Warner Bros. Discovery wochenlang zum Verkauf stand, folgte schließlich die Bestätigung, dass Netflix den Zuschlag erhalten hat. Der Streaming-Riese soll den Medienkonzern mit einem Deal in Höhe von 82,7 Milliarden US-Dollar übernehmen.

Dadurch ergeben sich jetzt mehrere Fragen zur Zukunft von Netflix. Gerade in Deutschland, wo erst der Start von Warners Streaming-Dienst HBO Max im neuen Jahr angekündigt wurde, fragen sich jetzt viele, was das für das Netflix-Abo bedeutet. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos dazu.

Dieser Artikel beantwortet folgende Fragen:

Was ändert sich jetzt für mich bei Netflix?

Brauche ich HBO Max dann noch?

Wird Netflix bald teurer?

Netflix kauft Warner: Was ändert sich jetzt für mich bei Netflix?

Die kurze Antwort: Erstmal ändert sich gar nichts. Auch wenn der Kauf von Warner Bros. durch Netflix offiziell bestätigt wurde, zieht sich der Prozess bis zum endgültigen Abschluss jetzt noch hin. Netflix hat selbst in einer aktuellen Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass nun noch einige Schritte wie behördliche Genehmigungen und Zustimmung der Aktionäre anstehen, bevor der Deal zum Abschluss kommt.

Eine wichtige Rolle spielen in den USA hierbei die Federal Trade Commission (FTC) und das Justizministerium, die diesen Schritt jetzt rechtlich noch überprüfen müssen, wie die Variety meldet. Dabei muss die Frage geklärt werden, ob die Übernahme von Warner Bros. durch Netflix und damit das Verdrängen eines Konkurrenten auf dem Markt einen Verstoß gegen den gesetzlichen Wettbewerb darstellt. Allein dieser Prozess könnte den Abschluss des Deals zeitlich noch länger hinauszögern.

Netflix kauft auch HBO Max: Brauche ich HBO Max dann überhaupt?

Der Launch von HBO Max in Deutschland am 13. Januar 2026 ist von den jüngsten Entwicklungen nicht betroffen. Durch abgeschlossene Verträge zählen so unter anderem die neue Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms ab dem 19. Januar 2026 sowie die 2027 startende Harry Potter-Serie zu den exklusiven Titeln des neuen Streaming-Anbieters.

Dass diese neuen HBO-Produktionen sowie Katalog-Titel wie Superman, The Batman und die Dune-Filme zu einem späteren Zeitpunkt dann noch zu Netflix kommen, ist geplant. Es gibt aber noch keine Infos, wann das genau der Fall sein wird. 2026 werden Streamende mit Netflix-Abo sehr wahrscheinlich dort noch keinen Zugang zu all diesen Filmen und Serien haben. Ein HBO Max-Abo kann sich also trotzdem lohnen.

Wird Netflix bald teurer?

Zu einer Preiserhöhung des Netflix-Abos aufgrund des Warner Bros.-Kaufs gibt es aktuell keine Infos. Generell ist aber auch so bereits eine Erhöhung der Netflix-Preise im Anmarsch. In den Niederlanden kostet das Standard-Abo seit November 2025 bereits 15,99 Euro, während für das Premium-Abo 20,99 Euro im Monat fällig werden. Die günstigste Abo-Option mit Werbung für 5,99 Euro monatlich ist nicht davon betroffen.

Ob und wie genau diese Preiserhöhungen auch in Deutschland eintreffen, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Dass der Streamer die Preise mit dem Angebot des gesamten Warner-Katalogs in Zukunft dann erneut erhöht, falls der Deal endgültig abgeschlossen wird, ist ebenfalls denkbar.