Fluch der Karibik-Enthüllung: Johnny Depp schuf Jack Sparrow gegen Disneys Willen

Während des aktuellen Gerichtsprozesses enthüllte Johnny Depp Details zur Fluch der Karibik-Reihe. Etwa Disneys ursprüngliche Abneigung gegen seinen Jack Sparrow.

Johnny Depps Beziehung zu Amber Heard steht aufgrund seines Prozesses gerade öffentlich auf dem Prüfstand. Dabei kommen auch interessante Details zur Hit-Reihe Fluch der Karibik ans Tageslicht. Etwa, wie wenig Disney Depps Figur Jack Sparrow zunächst leiden konnte.

Johnny Depp erzürnte Disney mit Fluch der Karibik-Held Jack Sparrow

Variety zitiert Johnny Depp im Prozess mit folgenden Worten:

Ich habe meine Ideen in die Figur eingearbeitet und sie zum Leben erweckt, sehr zum Leidwesen von Disney. Ich habe von ganzem Herzen an die Figur geglaubt, und anfangs waren die Disney-Leute ziemlich wütend.

Die für die Darstellung eines Piraten sehr eigenwillige Figur Jack Sparrows zählt heute zu Depps beliebtesten Rollen. Nicht zuletzt dank ihr nahm das Franchise auf seinem Höhepunkt mehr als eine Milliarde US-Dollar pro Film ein (via Box Office Mojo ).

Weshalb Disney verärgert war, verriet Depp nicht. Es ist gut möglich, dass dem familienfreundlichen Konzern Depps Ideen zu riskant erschienen. Der verliebte sich ganz in die Figur. Und hatte schon große Pläne für das Fluch der Karibik-Ende.

Was haltet ihr von Johnny Depps Jack Sparrow?