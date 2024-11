Für Fans von Haus des Geldes: Neue Thriller-Serie aus Spanien will Netflix-Hit Konkurrenz machen

Mit Bank unter Belagerung geht heute eine neue Heist-Serie bei Netflix an den Start. Wie Haus des Geldes stammt sie aus Spanien. Der Clou: Sie basiert auf einer wahren Begebenheit.

Bei Netflix fällt heute der Startschuss für die Thriller-Serie Bank unter Belagerung, die vor allem wie gemacht zu sein scheint für Fans von Haus des Geldes. Beide Formate stammen aus Spanien und beide Formate drehen sich um einen ambitionierten Bank-Heist mit dramatischen Folgen und komplizierten Motiven.



Bank unter Belagerung bei Netflix: Darum geht es im Heist-Thriller mit historischer Vorlage

Der Haus des Geldes-Nachfolger geht auf eine wahre Geschichte aus dem Jahr 1981 zurück. Damals überfielen elf maskierte Männer an einem Tag im Mai die Zentralbank Barcelonas und nahmen über 200 Geiseln, die 37 Stunden lang um ihr Leben bangen mussten. Über die Fernsehgeräte verfolgte die spanische Öffentlichkeit den Raubüberfall, mit dem sich die Antiterroreinheit des Landes befasste, die Verhandlungen führte.

Wie sich jedoch herausstellte, hatten die Täter es in erster Linie nicht auf das Geld in der Bank abgesehen. Ihr Anliegen war vielmehr politischer Natur und hatte mit dem wenige Wochen zurückliegenden Putschversuch nach dem Fall des faschistischen Franco-Regimes zu tun ...

Neben der offensichtlichen Heist-Verbindung zu Haus des Geldes, gibt es übrigens noch eine weitere Connection zwischen den spanischen Serien. Die ist im Cast zu finden, genauer gesagt in Miguel Herrán, María Pedraza und Hovik Keuchkerian, die in beiden Banküberfallserien zu sehen sind. Ist das schon Type-Casting?

Regisseur Daniel Calparsoro (Ultimatum) arbeitete im Rahmen der historischen Miniserie mit einem Drehbuch von Patxi Amézcua (Operation Marea Negra).

Wann und wo ist Bank unter Belagerung zu sehen?

Die spanische Miniserie Bank unter Belagerung geht am Freitag, den 8. November 2024 international bei Netflix online. Fünf einstündige Episoden wurden produziert.

Und falls ihr eure Serienkost etwas fantasievoller bevorzugt:

Podcast für Marvel-Fans: Endlich wieder eine richtig gute Serie im MCU

Die Marvel-Serie Agatha All Along führt und bei Disney+ in die düsteren Fantasy-Abgründe des MCU – mit Erfolg. Das Hexen-Abenteuer ist eine der größten Marvel-Überraschungen und sagt zudem geschickt einigen MCU-Krankheiten den Kampf an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Moviepilots Hexen-Fans Bea und Max ziehen nach dem Finale von Agatha All Along ein Fazit, warum der schrille Mix aus Fantasy, Comedy und Grusel mit all seinen genialen Twists zum Besten gehört, das das MCU bisher hervorgebracht hat. Darüber hinaus gibt es noch einen Ausblick auf alle kommenden Marvel-Serien 2025.