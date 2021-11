Für kurze Zeit: Herr der Ringe- und Hobbit-Box mit 6 Filmen zum Black Friday günstig wie nie

Heute habt ihr die Gelegenheit, die beliebten neuen Herr der Ringe- und Der Hobbit-Boxen noch günstiger zu kriegen. Denn Amazon nutzt den Black Friday für eine Rabatt-Aktion.

Beim Black Friday und der Cyberweek gibt es die Mittelerde-Blu-ray-Kollektion mit den 6 Filmen aus der Herr der Ringe-Trilogie und dem Hobbit-Nachfolger viel günstiger als sonst. Die Rabatt-Aktion von Amazon läuft nur noch bis einschließlich morgen, den 27. November.

Bis dahin könnt ihr die Box ergattern – und euch weitere Black-Friday-Angebote schnappen.

Herr der Ringe und Hobbit in einer Blu-ray-Box und so günstig wie selten

Für nur 16,97 Euro erhaltet ihr die komplette Box mit allen 6 Mittelerde-Filmen und beiden Trilogien. Das macht unter 3 Euro pro Blu-ray-Scheibe – und damit ein echtes Schnäppchen.

Beim Black Friday günstiger: Was hat die Herr der Ringe-Box zu bieten?

Über 17 Stunden beste Fantasy-Laufzeit, nicht mehr und nicht weniger. Die Box ist perfekt für alle, die es schlicht mögen. Große Extras, die Extended-Versionen und ausufernde Dokumentationen bieten andere Ausgaben für die Superfans, zum Beispiel diese Box hier *. Hier erhaltet ihr eine übersichtliche Edition mit allem, was der normale Fan braucht.

Die Herr der Ringe und Hobbit-Boxen in der Übersicht:

Wann findet die Cyber Week inklusive Black Friday und Cyber Monday statt?

Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 26. November 2021, die Cyber Week startet deshalb am 22. November 2021. Weil einige Händler, darunter Amazon, Saturn und Media Markt in den vergangenen Jahren aber oft schon früher entsprechende Rabatt-Aktionen gestartet haben, lohnt es sich, schon ab Anfang November die Augen nach eventuellen Schnäppchen offen zu halten.

Weil in China am 11. November 2021 außerdem der Singles' Day stattfindet, der in dem asiatischen Land sogar noch mehr Umsatz generiert als der Black Friday, könnten erste Rabatte bereits ab diesem Datum verfügbar sein.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.