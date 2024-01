Für Reacher Staffel 3 hat Alan Ritchson einen Wunsch, aber niemand sonst will das sehen

Reacher Staffel 3 wird gegenwärtig gedreht. Alan Ritchson hat für die neuen Folgen einen besonderen Wunsch. Aber die Fans des Amazon Prime-Hits sind dagegen.

Neben Alan Ritchson steht es sich unbequem. Das liegt nicht nur an den muskulösen Schultern des Schauspielers, sondern für viele Fans auch an seiner Hit-Serie Reacher: Den grobschlächtigen Kämpfer auf Solo-Mission zu erleben, ist ein großer Reiz der Amazon Prime Video-Serie. Ritchson selbst wünscht sich für Staffel 3 aber etwas Anderes.

Reacher-Star Alan Ritchson will in Staffel 3 seine Freunde dabeihaben

Ex-Soldat Reacher (Ritchson) hat sich in Staffel 2 zum Menschenfreund entwickelt. War er in Staffel 1 noch häufig allein unterwegs, bekommt er in den neuen Folgen Gesellschaft von einer Gruppe ehemaliger Kameraden der 110. Special Investigations Unit, die von einer Mordserie bedroht werden. Genau darauf hat Ritchson auch in Staffel 3 Lust.

Gegenüber Variety erklärte der Schauspieler, er wolle gern mehr von der 110. Einheit sehen. "Wie bringen wir die alle unter? Diese Probleme werden wir in Staffel 3 sicherlich wieder haben."

Blöd nur, dass viele Fans der Reacher-Serie anderer Meinung sind. Einer der größten Kritikpunkte an Staffel 2 bestand darin, dass die Hauptfigur in der Gruppe ihrer Mitstreiter untergehe. Vorlagen-Autor Lee Child gelobte Besserung. Mittlerweile ist laut Variety -Bericht klar, welches der Reacher-Bücher Staffel 3 verfilmt. Die Story deutet eine Rückkehr zum Solo-Format an.

Wann kommt Reacher Staffel 3 zu Amazon Prime Video?

Ein genaues Startdatum für Staffel 3 der Serie gibt es noch nicht. Ausgehend von dem Veröffentlichungsschema der vorherigen Folgen rechnen wir Anfang 2025 mit einem Start auf Amazon Prime Video.

