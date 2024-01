Größter Kritikpunkt an Reacher wird in Staffel 3 behoben: Vorlagen-Autor Lee Child persönlich verspricht die Änderung

Was viele an der 1. Staffel von Reacher geliebt haben, fällt in Staffel 2 fast komplett unter den Tisch. Vorlagen-Autor Lee Child höchstpersönlich will Reacher in Staffel 3 wieder zum Einzelgänger machen.

Schon vor der Staffel 2-Premiere wurde die Action-Serie Reacher bei Amazon Prime Video um Staffel 3 verlängert. Es gibt insgesamt 29 Romane, an denen sich die Serien-Macher:innen bedienen können – für Staffel 2 wählten sie eine untypische Reacher-Geschichte und erhielten dafür viel Kritik. Staffel 3 will es besser machen.

Große Kritik an Amazon-Serie: Staffel 2 hat Reacher komplett vernachlässigt

Wir lernen Reacher in der 1. Staffel der Amazon-Serie als skurrilen und einsilbigen Schrank in der US-amerikanischen Prärie kennen. Er will den Mord an seinem Bruder aufklären und ist viel alleine und auf eigene Faust unterwegs in einer fremden Kleinstadt. Um bei seinen Ermittlungen voranzukommen, tut sich er sich gelegentlich mit zwei regelkonformen Gesetzeshüter:innen zusammen, die das komplette Gegenteil von ihm sind.

In Staffel 2 jedoch schart er seine alte Militär-Einheit um sich, da es jemand auf das Team abgesehen hat. Die Figur Reacher geht in der familiären Gruppe total unter, ist selten allein unterwegs, redet sehr viel (!) und verbringt nur Zeit mit Gleichgesinnten. In der Masse der überzogenen Action-Held:innen macht ihn das aber zum uninteressanten Muskelberg. Das spiegelte sich auch in den Kritiken wider:

Amazon Reacher Staffel 2

Dhruv Sharma schreibt bei Screen Rant , dass Reacher in der 2. Staffel "zu unsichtbar" geworden ist. Erik Kain bringt es für Forbes gut auf den Punkt:

Wenn er bloß einer von vielen in einem Team ist, dann gibt es schlicht nicht genug, was ihn zu einem wirklich spannenden Protagonisten macht.

Auch viele Fans taten ihrem Unmut kund und freuen sich jetzt, dass Staffel 3 zu den Wurzeln zurückkehren will. Bei Reddit fasst ein User es so zusammen:

Staffel 1 von Reacher war wie ein alter Western, aber in der modernen Zeit (...)

In Staffel 2 haben die ganzen Charaktere nur über den Plot geredet.



Zum Glück geht Staffel 3 zurück zu dem, was funktioniert.

Denn Staffel 3 soll laut dem Vorlagen-Autor Lee Child persönlich, Reacher wieder als einsamen Wolf zeigen.

In Staffel 3 darf Reacher endlich wieder der einsame Wolf sein, verspricht Lee Child

Gegenüber der Entertainment- und News-Seite The Messenger verriet Lee Child kürzlich Details zur 3. Staffel. Nicht nur hat der Autor alle 28 bisher erschienenen Reacher-Romane * geschrieben, auch produziert er die Hit-Serie für Amazon mit. Er weiß bereits, welches der Bücher für die nächste Staffel als Vorlage dient.

"Wir hatten das Gefühl, wir brauchen für die 3. Staffel ein Buch, in dem Reacher mehr alleine ist", war auch die Erkenntnis von Lee Child. Damit spricht er einigen Fans und Kritiker:innen aus dem Herzen. Er sei sehr glücklich damit, wie sie die Serie in Staffel 3 fortsetzen werden. Welcher konkrete Roman diesmal als Vorlage dient, verriet er allerdings noch nicht.

Reacher funktioniert in der Serie am besten, wenn er sein Ding macht und als absurd muskulös-raffinierter Außenseiter auffällt. In Staffel 3 stehen die Chancen dafür wieder gut.



