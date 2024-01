Die größten Serien-Highlights 2024 – mit Gladiatoren-Epos und 200 Millionen teurer Sci-Fi von Netflix

Welche neuen Serien starten 2024, die ihr keinesfalls verpassen dürft? Wir haben die größten Serien-Highlights gewählt, die dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ & Co. zu sehen sind.

Wie heißt es doch? Vorfreude ist die schönste Freude. Und besonders Serienfans können sich in diesem Jahr auf einige gewaltige Highlights freuen. Wenn ihr die besten Serien 2023 bereits alle gesehen habt, dann ist es jetzt Zeit, den Blick nach vorn zu richten: Wir haben für euch die 24 spannendsten Serien-Neuheiten der kommenden Monate.

Die ersten 12 Vorfreude-Highlights unserer Jahres-Vorschau haben wir euch bereits letzte Woche vorgestellt. In der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber widmen wir uns nun den 12 absoluten Top-Titeln bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co., deren Starts wir kaum noch abwarten können.

Fantasy, Sci-Fi und ein Gladiatoren-Epos: Das sind die größten Serien-Highlights 2024

Jeder Serienfan sollte sich die Top 12 der größten Serien-Highlights der kommenden Monate auf die Merkliste setzen. Bei Netflix erwartet uns unter anderem ein sündhaft teures Sci-Fi-Epos der Game of Thrones-Schöpfer. Nicht weniger aufregende Unterhaltung versprechen Amazons Fallout-Verfilmung und eine Gladiatoren-Saga von Roland Emmerich. Und das ist längst nicht alles:

Schon am 22. Februar 2024 werden wir erfahren, ob Netflix' größte Fantasy-Hoffnung seit The Witcher wirklich unserer Vorfreude würdig ist. Dann startet die Live-Action-Verfilmung des Animations-Meisterwerks Avatar - Der Herr der Elemente, unser Platz 1. Nicht weniger hoch sind unsere Erwartungen an die Prequel-Serie zu Denis Villeneuves Sci-Fi-Blockbuster Dune sowie die Rückkehr von The Walking Dead-Legende Rick Grimes.

