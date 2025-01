Gabriel Basso ist mit The Night Agent zum Action-Star geworden, aber viele kennen ihn schon, seit er 15 ist

Mit The Night Agent begann für Hauptdarsteller Gabriel Basso ein Karriereaufschwung als Action-Darsteller. Dabei startete seine Laufbahn vor der Kamera schon viel früher – in beeindruckenden Rollen.

Mit der Thriller-Serie The Night Agent gelang es Gabriel Basso, im Bereich Action zu überzeugen. Die 2. Staffel erschien eben erst bei Netflix und Staffel 3 wird gedreht. Die Serie ist für den Streaming-Giganten Netflix ein voller Erfolg. Dabei begann Basso seine Karriere schon mit 14 Jahren.

Gabriel Basso beeindruckte als Teenager in der gefeierten Serie The Big C

Um genau zu sein, begann seine Schauspiel-Laufbahn im Jahr 2007, als der damals 13-jährige Jungdarsteller in Meet Bill seine erste Nebenrolle hatte. Dabei spielte er einen nicht namentlich genannten Jungen, der an Krebs erkrankt ist. Auch im Abspann tauchte Basso damals nicht auf.

Dies änderte sich 2009 mit Alabama Moon – Abenteuer Leben und J.J. Abrams' Science-Fiction-Thriller Super 8. Vor allem mit Abrams' nostalgischem Sci-Fi-Film wurde er einem breiteren Publikum bekannt. Viele kennen Basso also schon, seit er 15 Jahre alt ist – im Bild ganz rechts und kaum zu erkennen:

Seine bisher langlebigste Rolle spielte er in der gefeierten Serie The Big C. Dort spielte Gabriel Basso von 2010 bis 2013 die Rolle von Adam Jamison, Sohn der Hauptfigur, die sich mit einer Krebserkrankung auseinandersetzen muss. Seine an Krebs erkrankte Mutter wird von Laura Linney verkörpert.

Nachfolgende Rollen waren beispielsweise der Coming-of-Age-Film Kings of Summer und The Whole Truth – Lügenspiel, wo er neben Keanu Reeves spielte.

Mit The Night Agent wurde Gabriel Basso zum Netflix- und Action-Star

Die von Netflix ab 2023 produzierte Agenten-Thriller-Serie The Night Agent bedeutete Gabriel Bassos Durchbruch und machte ihn endgültig einem weltweiten Publikum bekannt. Er spielt hier die actionreiche Hauptrolle Peter Sutherland.

Sutherland wird in eine zunächst wenig spannend wirkende FBI-Abteilung versetzt, bei der er ein Telefon hüten muss. Er gerät aber unversehens durch einen Anruf der in Lebensgefahr schwebenden Rose Larkin (Luciane Buchanan) in ein gefährliches Intrigenspiel.



Vorerst wird sich Gabriel Basso also noch als Agent gegen den ein oder anderen Widersacher behaupten müssen. Staffel 3 ist bestätigt, aber welche spannenden Projekte er nach The Night Agent noch angehen wird, bleibt abzuwarten.