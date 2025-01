In 72 Ländern auf Platz 1: Eine von Netflix' erfolgreichsten Serien könnte sich in Staffel 2 selbst schlagen

The Night Agent dominiert seit letzter Woche mit Staffel 2 die Netflix-Charts im Serienbereich. In 72 Ländern ist das Format schon auf dem Spitzenplatz.

Als The Night Agent vorletztes Jahr erstmals beim Streaming-Marktführer aufschlug, mauserte sich die Agentenserie kurzerhand zum dritterfolgreichsten Start einer Netflix-Eigenproduktion. Laut damaligem Deadline -Bericht schaffte es die 1. Season in 93 Ländern in die Top 10 der Serien-Charts des Dienstes.

Mit insgesamt 98,2 Millionen Streams ist die 1. Staffel eine der erfolgreichsten Netflix-Staffeln überhaupt. Kann Staffel 2 diesen Erfolg noch übertreffen?

The Night Agent Staffel 2 erfolgreich bei Netflix: Schon in 72 Ländern auf Platz 1

Fünf Tage nach der Premiere der 2. Staffel von The Night Agent befindet sich das actionreiche Spionagedrama bereits in 72 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts (via FlixPatrol ), auch in Deutschland nach wie vor. Am Thron der Serie kratzt aktuell ein hiesiges Format – und zwar die neuen Folgen von Doppelhaushälfte. Ob die neuen Folgen auch insgesamt über die Debüt-Season hinausschießen werden, wird sich zeigen.

In Staffel 2 erhält der ehemalige FBI-Agent Peter Sutherland (Gabriel Basso) endlich die Chance, voll und ganz als Night Agent einzusteigen. Gleichzeitig tritt seine Staffel 1-Partnerin Rose Larkin (Luciane Buchanan) ins Rampenleicht, als sie sich nach einem besorgniserregenden Anruf auf die Suche nach ihm macht.

So sieht die aktuelle Top 10 der Netflix-Serien-Charts aus:



Platz 1: The Night Agent

Platz 2: Doppelhaushälfte

Platz 3: XO, Kitty

Platz 4: Sakamoto Days

Platz 5: Squid Game

Platz 6: American Primeval

Platz 7: Love Is Blind: Germany

Platz 8: Ich vermisse dich

Platz 9: The Trauma Code: Heroes on Call

Platz 10: Genombrottet

Die 2. Staffel von The Night Agent ist seit dem 23. Januar 2025 bei Netflix online und umfasst zehn Episoden. Sogar eine 3. Season ist schon bestätigt.

Das Serienjahr ist allerdings noch jung und wer sich dafür interessiert, was sonst noch so auf uns zukommt, hört am besten hier rein:

Podcast-Vorschau: Diese Serien-Highl ights erwarten euch 2025

Wie spannend das Serienjahr 2025 daherkommt, verraten wir euch im Podcast. Damit ihr jetzt schon die Highlights bei Netflix, Disney+, Apple TV+, WOW und Co. kennt, die ihr dieses Jahr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob die Rückkehr von Daredevil oder Horror-Clowns, Yellowstone-Nachschub oder hochwertige neue Sci-Fi-Serien: In unserer Serienvorschau ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.