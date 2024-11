Game of Thrones: Die unheimlichste Figur aus Westeros ist in der TV-Serie nie vorgekommen

Vor ihm hatte selbst Game of Thrones-Schattenbinderin Melisandre in den Büchern Angst, aber in den Folgen der TV-Serie kam die gruseligste Figur gar nicht vor.

Game of Thrones strotzt nur so vor Charakteren, bei denen es uns eiskalt den Rücken herunterläuft. Da wären natürlich die weißen Wanderer und ihr König oder der sadistische Ramsay Bolton, aber auch Oberfiesling Joffrey und selbstverständlich Daenerys Targaryen. Aber die unheimlichste Figur von allen kommt in der Serie nicht einmal vor: Patchface.

Patchface verbreitet in den Game of Thrones-Büchern eine höchst unangenehme Atmosphäre, fehlt aber in der HBO-Serie

Patchface (oder auf Deutsch: "Flickenfratz") ist der Hofnarr von Stannis Baratheon und lebt zusammen mit dem griesgrämigen Herrscher und seiner Tochter Sharin auf Burg Drachenstein. Der Name rührt daher, dass Patchface im kompletten Gesicht mit roten und grünen Vierecken tätowiert ist und wie ein zusammengeflicktes, buntes Schachbrett aussieht.

Was macht ihn so gruselig? Da wäre zum einen die Tatsache, dass Patchface eigentlich ein gebildeter, schlauer Junge war, der in vier verschiedenen Sprachen Witze reißen konnte. Nachdem er bei einem Schiffbruch (bei dem über 100 Menschen starben) aber als einziger Überlebender und erst nach drei Tagen an Land gespült wurde, war er nicht mehr der Alte. Niemand konnte erklären, was in den zwei Tagen im Wasser passiert ist und wie Patchface das alles überhaupt überlebt hat.



Seitdem redet er nur noch in unverständlichen Gedichten und singt kryptische Rätsel-Lieder, die sich meistens um die Welt unter dem Meer drehen. Eigentlich sollte der versklavte Junge zunächst sogar von seinem Elend erlöst werden, wurde dann aber doch verschont. Nun verbringt er viel Zeit mit Stannis' an Grauschuppen erkrankter Tochter, die Patchface in ihr Herz geschlossen zu haben scheint.

Besonders mysteriös an seinem rätselhaften Singsang ist, dass es sich dabei zum Teil wohl um Prophezeiungen handelt, die im späteren Verlauf der Bücher Wirklichkeit werden. Seine Reime lassen sich beispielsweise so interpretieren, dass Patchface die Rote Hochzeit und auch den Mord an Jeoffrey vorhergesagt hat (via: Alt Shift X ). Woher er solches Wissen haben soll, bleibt aber unklar.



Viele Theorien ranken sich rund um den irritierenden Charakter. Sogar Melisandre fürchtet sich vor ihm und er scheint mit der Religion rund um den Ertrunkenen Gott in Verbindung zu stehen – obwohl er dafür eigentlich auf der falschen Seite von Westeros lebt. Manche Fans glauben sogar, dass Patchface wirklich bei dem Schiffbruch ertrunken ist, irgendwie aber zurückgebracht wurde.