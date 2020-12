Game of Thrones-Serie über Targaryens: Erster Clip bestätigt den Start - und zeigt, was alle erwarten

Es gibt bewegte Bilder zu neuen Game of Thrones-Serie. Ein Drache brüllt uns entgegen, was sonst. Außerdem bestätigt der Clip den Start für House of the Dragon.

Wir haben einen Clip zu House of the Dragon! Richtige, sich bewegende Bilder. Im Zentrum des Clips zur Serie über die Targaryens steht - natürlich - eine Drache, der erstaunliche Ähnlichkeiten mit Daenerys Lieblingssohn Drogon aufweist.

Außerdem legt der brachiale Einblick den Start auf das Jahr 2022 fest. Das klingt weit entfernt, aber in nicht mal zwei Wochen haben wir ja schon 2021.

Game of Thrones-Box in 4K Zum Deal Lieferung vor Weihnachten

Epischer Clip: Die ersten bewegten Bilder aus der neuen Game of Thrones-Serie

Der Clip stellt die Highlights des Streamingdienstes HBO Max vor, den es nur in den USA gibt. Bei Sekunde 49 beginnt der epische Game of Thrones-Teil:



HBO Max - Line-Up 2021/22 - House of the Dragon, Snyder-Cut

Start: Wann kommt House of the Dragon?

Das Video setzt den Start auf das Jahr 2022 fest, was HBOs Programmchef Casey Bloys schon in Aussicht gestellt hatte. Größere Verzögerungen durch die Corona-Pandemie gibt es also nicht.

Einen genauen Starttermin hat die Premiere von House of the Dragon aber immer noch nicht. HBO orderte gleiche eine ganze 1. Staffel von House of the Dragon, die 10 Episoden umfassen wird.

Handlung: Worum geht es im Game of Thrones-Prequel?

Die neue Game of Thrones-Serie spielt rund 300 Jahre vor der dem Original und widmet sich dem Aufstieg und Niedergang des Hauses Targaryen. Daenerys (Emilia Clarke) werden wir also nicht sehen, dafür aber ihre nicht minder charismatischen Vorfahren.

Podcast für Game of Thrones-Fans: Wie gut wird House of the Dragon?

Die Serie dürfte überdies denthematisieren. Das deutet das Casting an. Der verheerende Bürgerkrieg der Targaryen-Dynastie fand während ihrer Herrschaft über die Sieben Königreiche statt.

Game of Thrones war ein Serienphänomen. Doch lässt sich dieser Erfolg wiederholen? Die Prequel-Serie House of the Dragon wird es versuchen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der neuen Folge von Streamgestöber diskutieren Jenny Jecke und ich über die Herausforderungen von House of the Dragon. Dabei finden sie erstaunlich viel Potenzial in der Grundidee der Serie und formulieren einige Wünsche für die Zukunft.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Was erwartet ihr von House of The Dragon?