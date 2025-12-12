Game of Thrones-Star Emilia Clarke wird im Januar zur Agentin: In ihrer neuen Serie muss sie eine Mordverschwörung aufdecken

Über sechs Jahre nach dem Ende von Game of Thrones hat Emilia Clarke eine neue Serie am Start. Statt Drachen zu zähmen muss sie in Ponies die Mörder ihres Mannes finden.

Acht Jahre lang war Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in Game of Thrones zu sehen und wurde so zu einem der größten Serienstars der 2010er. Nach ihrem Abstecher bei Marvel in Secret Invasion hat sie nun abermals die Hauptrolle in einer Serie übernommen.

Ponies startet hierzulande sogar schon in knapp einem Monat bei Sky Atlantic bzw. WOW, parallel zum US-Release beim Streamer Peacock. Von dem mit schrägem Humor gespickten Spionage-Thriller erwarten uns zunächst acht Episoden.

Neue Serie Ponies: Emilia Clarke als Ad hoc-Agentin im Moskau der 70er

Der Titel Ponies ist ein Geheimdienst-Akronym für "Persons of No Interest", also Personen, die von wenig Interesse sind. In diese Gruppe fallen auch die beiden Sekretärinnen Bea (Clarke) und Twila (Haley Lu Richardson), die 1977 während des Kalten Krieges für die amerikanische Botschaft in Moskau arbeiten. Ihr Status ändert sich prompt, als ihre Ehemänner auf mysteriöse Weise ums Leben kommen. Die CIA will herausfinden, was genau passiert ist und wer die Drahtzieher hinter den sicher nicht zufälligen Todesfällen sind. So werden Bea und Twila kurzerhand als Agentinnen rekrutiert.

Das naturgemäß unerfahrene Duo stellt sich mit seinen unkonventionellen Methoden gar nicht mal so schlecht an und kommt schließlich einer internationalen Verschwörung auf die Spur.

Clarkes Co-Star Richardson ist mittlerweile ebenfalls ein bekanntes Gesicht. Unter anderem stand die Schauspielerin für Filme wie The Edge of Seventeen, Split und After Yang sowie für die 2. Staffel der Hit-Serie The White Lotus vor der Kamera. Weitere Cast-Mitglieder von Ponies sind Adrian Lester (Sandman) und der deutsche Darsteller Artjom Gilz (Das Boot).

Erdacht wurde Ponies von den beiden Emmy-Nominierten Susanna Fogel (The Flight Attendant) und David Iserson (Mr. Robot). Während letzterer als Showrunner der Agentenserie fungiert, übernahm Fogel die Regie aller acht Folgen.

Ab wann läuft Ponies mit Emilia Clarke im Stream?

Ponies startet in Deutschland am 16. Januar 2026, nur einen Tag nach der US-Premiere. Jeden Freitag strahlt Sky Atlantic zwei neue Folgen der Agentenserie im Wochenrhythmus aus, welche anschließend als Stream bei WOW und Sky Go abrufbar sind.