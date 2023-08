Emilia Clarkes erster Game of Thrones-Tag startete mit einer Katastrophe und sie musste weinen: "Bitte hört auf zu filmen"

Emilia Clarke stieg durch Game of Thrones zur gefeierten Ikone auf. Bei ihrem ersten Tag passierte ihr allerdings gleich ein wenig majestätisches Malheur.

Acht Staffeln von Game of Thrones machten Daenerys-Darstellerin Emilia Clarke zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen überhaupt. Und für viele Fans zur Definition einer stolzen Herrscherin. Ihr erster Tag am Set begann allerdings gleich mit einem Ausrutscher, der ihr so peinlich war, dass sie weinen musste.

"Bitte hört auf zu filmen": Emilia Clarke fiel in Game of Thrones-Szene vom Pferd

In einem Video des offiziellen Game of Thrones-Kanals auf YouTube beschreibt Clarke den Dreh ihrer ersten richtigen Szene, nachdem die Serie grünes Licht erhalten hatte. In der Sequenz aus der dritten Folge der ersten Staffel sollte sie neben Sir Mormont (Iain Glen) durch ein Bambuswäldchen reiten. Sie erinnert sich:

Ich fiel von einem verdammten Pferd! Und das war mein erster Job! Ich klammerte mich verzweifelt fest und schrie: "Bitte hört auf zu filmen!" [Danach] dachte ich, dass alles gut sei, und ich drehte mich um und die gesamte Crew stand vor mir. Da fing ich einfach an zu weinen.

Clarkes Reitfähigkeiten werden sich über den Verlauf der Serie verbessert haben. Womöglich spürte sie auch einfach die Last der Hauptrolle auf ihren Schultern. Mehr als ein Jahrzehnt später ist ihre Verzweiflung von einst aber glücklicherweise nur noch eine Anekdote.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

