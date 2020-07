Game of Thrones: Was soll das? Netflix setzt Drogendealer auf Eisernen Thron

Nicht alle Fans waren mit dem Ende von Game of Thrones zufrieden. Wie würde sich eine Figur aus How to Sell Drugs Online (Fast) als König von Westeros machen?

Achtung, Spoiler zu Game of Thrones: Auf der Netflix-Seite sitzt Moritz aus How to Sell Drugs online (fast) auf dem Eisernen Thron aus Game of Thrones, oder einer sehr präzisen Nachbildung davon. Was will uns Netflix mit der Wahl des Motivs sagen?

Über 8 Jahre grübelten die Game of Thrones-Fans, wer am Ende der Serie auf dem Eisernen Thron Platz nehmen würde. Die Antwort: Niemand. Daenerys' Drache Drogon nieste kurz und fackelte das sperrige Gestell ab. Wie ein träger Glücksradzeiger fiel anschließend die Wahl des Regenten auf einen unwahrscheinlichen Kandidaten.

Bran Stark regiert nun die sechs Königslande, aber ohne das stählerne Autoritätssymbol unter sich. Die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online (Fast) reicht allen von diesem Verlauf enttäuschten Fans nun eine Alternative dar.

Der wahre König von Westeros?

Die Entscheidung für Bran wurde stichhaltig argumentiert von Tyrion. Sie erweckte aber den Eindruck, dass sich die vom Machtkampf erschöpften Anwesenden in der Drachengrube letztlich mit jedem Kandidaten zufriedengegeben hätte, der einen geraden Satz bilden kann und keinen Massenmord in seiner Vita stehen hat. Diese Anforderungen erfüllt auch Moritz Zimmermann aus How to sell Drugs online (Fast), der zwar ein Drogenbusiness aufgebaut hat, aber geschenkt.

How to sell Drugs mit lässiger Game of Thrones-Anspielung

© Netflix How to Sell Drugs Online (Fast)

Was hat das Game of Thrones-Bild für How to Sell Drugs Online (Fast) zu bedeuten?



Schon in Staffel 1 führte Moritz' Drogenhandeldilettantismus ihn zwischenzeitlich in unverhofft hohe Kreise der Branche. Wie Walter White, die Vorbildfigur aus Breaking Bad, scheint ihm der Erfolg zu Kopf zu steigen. Eine der Eigenschaften von Moritz ist, sich immer dann wegzuducken, wenn er einen bestimmten Status in der Branche erreicht hat.

Trailer zur 2. Staffel How to Sell Drugs Online (Fast)

How to Sell Drugs Online (Fast) - S02 Trailer (Deutsch) HD

Auf dem Bild, das gerade als Vorschau bei dem Streamingdienst prangt, fühlt sich Hauptfigur Moritz Zimmermann in seiner Rolle als Herrscher genauso unwohl wie Bran. Doch genau wie bei Bran erhebt erst der Unwille zur Macht Moritz zum idealen Herrscher. Seit heute ist die 2. Staffel der deutschen Krimikomödie zum Streamen verfügbar.



Wart ihr mit dem Ende zufrieden?