Dark erklärt: Wir entschlüsseln die epische Netflix-Serie von Anfang bis Ende

Ein Podcast mit epischer Länger zu einer Serie mit epischer Breite: Wir schlüsseln im Podcast alle 3 Staffeln Dark chronologisch bis zum Serienfinale auf und beantworten eure offenen Fragen.

Dark ist zu Ende und alle sind verwirrt. Die Zeitreise-Serie von Netflix ging am 27. Juni 2020 in die 3. und letzte Staffel und "Die 3 Darkis" Max Wieseler (Wieselmax), Esther Stroh (StrawStar) und ich entschlüsseln das Serienmonument für euch von Anfang bis, nun ja, Anfang.

In der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber zu allen 3 Staffeln Dark klären wir den gesamten Werdegang von Jonas chronologisch, alle Stammbäume und interpretieren das Ende.

Jetzt reinhören: Wir erklären Dark

00:01:44 - Auf ins Streamgestöber

00:06:40 - Wir lieben Dark (Spoiler ab 00:14:50)

00:20:47 - Jonas ' Werdegang chronologisch entschlüsselt

' Werdegang chronologisch entschlüsselt 00:48:50 - Alle Stammbäume erklärt

erklärt 01:12:30 - Das Ende interpretiert

interpretiert 01:28:26 - Offene Fragen beantwortet

beantwortet 01:38:30 - Die besten WTF-Momente, Easter Eggs & Zitate

01:48:20 - Fan-Post & Verabschiedung

Von hier an harte Spoiler: Wir erklären Jonas' Werdegang in Dark

Am Anfang des Podcasts stand die große Frage: Wo sollen wir bloß anfangen, diese Serie aufzuschlüsseln? Wir haben uns dazu entschieden, den kompletten Werdegang des Hauptcharakters Jonas Kahnwald chronologisch aufzuschlüsseln und alle seine Zeitreise-Stationen abzuklappern. Wir sehen, wie er zum Fremden wird, den wir in Staffel 1 kennenlernen, und zu Adam, der ab Staffel 2 dabei ist.

© Netflix Dark: Jonas und Martha

Jonas war schließlich in 2019, 1986, wieder 2019, nochmal 1986, wurde 2052 fast erhängt, ist 1921 im Kornfeld aufgewacht, küsste Martha 2019, war 2020 und arbeitete Jahrzehnte lang mit Claudia und Noah zusammen, war wieder 2019, war 1888 und hing dort auch Jahrzehnte fest, tötete Martha geschwind 2020 und reiste wieder in die 2050er. Und das ist nur eine, wenn auch die umfangreichste, der vier verschiedenen Versionen von Jonas, die wir kennenlernen.

Wir schlüsseln die Stammbäume auf und interpretieren das Ende

Letzten Endes wird aus den vielen verschiedenen Stammbäumen der Kahnwalds, Nielsens, Dopplers und Tiedemanns ein großes Geschwurbel, das von Adam zerstört und von Eva aufrecht erhalten werden soll. Zum Glück gibt es noch den "weißen Teufel" Claudia, die nach unendlicher Zeitschleife erkennt, wie sie ihre Tochter Regina retten kann.

© Netflix Dark: Der Ursprung

Im Podcast versuchen wir uns außerdem an verschiedenen Interpretationen für das bittersüße Ende. Das lässt sich theologisch, philosophisch, politisch und sicherlich noch auf weitere Arten, an die wir nicht denken, deuten. Lasst uns gern eure Interpretation in den Kommentaren hier, aber denkt daran, andere vor Spoilern zu warnen!

Als nächstes erwartet uns von den Dark-Machern Jantje Friese und Baran bo Odar übrigens die Serie 1899.

© Moviepilot Streamgestöber: Die Drei Darkis

Die Podcast-Stimmen: Esther Stroh (@Straw_star ), Max Wieseler (@Wieselmax ) und Andrea Wöger (@andreawoeger ).



Podcast-Nachschub für Dark- und Rätselfreunde

Seid ihr Team Sic Mundus oder Team Erit Lux?