Ganz anders als bei 1899: Fans feiern Absetzung von Fortsetzung einer Teenie-Kult-Serie

Nach 1899 geht die Absetz-Welle weiter. HBO hat das Gossip Girl-Revival nach Staffel 2 beendet. Eher ungewöhnlich: Die Fans können das Ende der "fürchterlichen" Serie gar nicht erwarten.

Serienabsetzungen ziehen oft immensen Fan-Unmut auf sich, wie beispielsweise beim überraschenden Ende des Netflix-Hits 1899. Ganz anders sieht es beim Kult-Revival Gossip Girl aus. HBO hat die Produktion nach Staffel 2 nicht verlängert, wie unter anderem das seriöse Branchenblatt Variety berichtet. Die Community begrüßt den Abschuss der Serie beinahe stürmisch.

Kontrast zu 1899: Gossip Girl-Publikum liebt HBO für die Absetzung

Das Revival des Original-Gossip Girl dreht sich um eine Gruppe privilegierter Privatschüler:innen in New York, die ihre Bildung für Social Media-Ruhm, Sex und Exzess vernachlässigen. Als die Gerüchteküche schließlich mehr als sonst zu brodeln beginnt, ist niemand mehr vor Anschuldigungen sicher.

Schaut euch hier den Staffel 2-Trailer von Gossip Girl an:

Gossip Girl - S02 Trailer (English) HD

Was wie eine Kopie des erfolgreichen Vorgängerkonzepts klingt, kam bei Fans offenbar gar nicht gut an. Zwar gibt es auch einige traurige Stimmen, die die Fortsetzung über Staffel 2 hinaus begrüßt hätten. Der Großteil allerdings empfängt das Ende mit offenen Armen.

Als "grauenhaft" und "lächerlich" wird die Serie auf Twitter betitelt. Ein Fan ist "froh, dass sie die Serie abgesetzt haben". "Richtig so", bestärkt auch ein deutschsprachiger Fan die HBO-Entscheidung, "es gibt einfach nur ein wahres Gossip Girl."

Der Grund für den Misserfolg liegt für viele Fans im zahmen Tonfall der Serie. "Ein Gossip Girl-Reboot ohne ätzende reiche Teenager ist wie Game of Thrones ohne Inzest", äußerte auch unsere Moviepilot-Chefredakteurin Lisa ihren Frust über das Revival-Konzept.

Wann kommt Gossip Girl Staffel 2 nach Deutschland?

Wie das Finale der Serie hierzulande einschlagen wird, bleibt größtenteils aber noch abzuwarten. HBO strahlt die letzte Folge am 26. Januar 2023 in den USA aus. Wann Staffel 2 in Deutschland etwa bei RTL+ erscheint, ist noch nicht klar.

