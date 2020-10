Geballte Action: Alle Mission: Impossible-Filme beim Prime Day zum Sonderpreis

Der Amazon Prime Day bringt uns alle Mission: Impossible-Filme mit Tom Cruise in einer günstigen Blu-ray- und DVD-Box. Alle Infos dazu erfahrt ihr im Artikel.

Aktuell laufen die Dreharbeiten zu siebten Teil der Mission: Impossible-Reihe. Bis der neue Film in die Kinos kommt, wird allerdings noch einiges an Zeit vergehen. Erst für November 2021 ist der Kinostart der Action-Fortsetzung mit Tom Cruise angesetzt.

In der Zwischenzeit könnt ihr aber die bisherigen IMF-Abenteuer anschauen. Dank dem Amazon Prime Day gibt es die Komplettbox mit allen sechs Filmen aktuell zu einem günstigen Preis auf DVD und Blu-ray.

Hier findet ihr die Angebote:

Die 4K-Version gehört leider nicht zum Angebot dazu. Dennoch könnt ihr bei der DVD und der Blu-ray sparen. Die DVD-Box kostet normal um die 23 Euro und geht jetzt für knapp 18 Euro raus. Die Blu-ray steht derweil bei 20 Euro und damit im Schnitt 10 Euro günstiger als sonst. Für sechs Filme ist das definitiv ein guter Preis.

Falls ihr nur den neusten Teil der Reihe sucht, um eure Sammlung zu komplettieren - den gibt es aktuell auch im Prime-Angebot:

Zur Mission: Impossible-Reihe gehören bisher:



Mission: Impossible



Mission: Impossible 2



Mission: Impossible 3



Mission: Impossible 4 - Phantom Protokoll



Mission: Impossible 5 - Rogue Nation



Mission: Impossible 6 - Fallout



Mission: Impossible 7 wird aktuell in Rom gedreht

In Zukunft gesellt sich da nicht nur Mission: Impossible 7 dazu. Auch Mission: Impossible 8 befindet sich bereits in Produktion. Beide Filme sollen direkt hintereinander gefilmt werden. Apropos Dreharbeiten: Nachdem Regisseur Christopher McQuarrie zuletzt Norwegen unsicher gemacht hat, ist er mit seiner Crew nun in Rom aufgeschlagen.

Auf Instagram teilt der Regisseur regelmäßig Updates zur Entstehung des Films. Das neuste Bild zeigt Pom Klementieff, die mit Teil 7 frisch zum Cast der Actionreihe dazustößt.

Mission: Impossible 7 startet am 18. November 2021 in den deutschen Kinos. Mission: Impossible 8, der direkt im Anschluss gedreht wird, folgt knapp ein Jahr später am 3. November 2022.



