Geheimtipp bei Amazon Prime: Diese brillante Krimiserie ist völlig zu Unrecht in Vergessenheit geraten

Gentleman-Gangster, High Society und die atemberaubende Kulisse New Yorks: Mit dieser Serie geht es auf Verbrecherjagd im ganz besonderen Rahmen.

Nicht jeder mag seine Gangster-Geschichten und Räuberpistolen als extra dreckige, bedrückende Milieustudie. Ab und an ist einem einfach nach einer leichtfüßigen, verschmitzten Geschichte über Diebe und Halunken, die eigentlich gar nicht so unheimlich sind. Auftritt: Neal Caffrey.

Dieser Name hat sich allen Fans von White Collar schon mit der ersten Episode ins Gedächtnis gebrannt. Mit dem unverschämt charmanten Kunstdieb und dem FBI gemeinsam geht es auf Gangster-Jagd in der High Society Manhattans. Diese Serie bei Amazon Prime ist vielleicht nicht knochenhart, dafür aber umso cleverer und stets mit einem liebevollen Augenzwinkern versehen.

In White Collar tun sich ein Gentleman-Gangster und ein FBI-Agent zur Verbrecherjagd zusammen

Nicht nur in der kriminellen Unterwelt hat sich Neal Caffrey (Matt Bomer) einen Namen als Kunstdieb, -fälscher und grundsätzlich gerissenes Schlitzohr gemacht. Sein Erfolg spricht für ihn, doch irgendwann traf er auf den Mann, der es mit ihm aufnehmen konnte: FBI-Agent Peter Burke (Tim DeKay). Dieser schnappte ihn seinerzeit und buchtete ihn ein für alle Mal ein.

Kurz bevor Neal aus dem Gefängnis entlassen wird, bricht er selbst aus und begibt sich damit wieder in die Schusslinie des FBI. Peter nimmt sofort seine Fährte auf und fragt sich, warum Neal seine sichere Zukunft so kurz vor der Ziellinie noch in Gefahr bringt. Es stellt sich heraus: Neal hat Angst um seine Freundin Kate (Alexandra Daddario), die nun wie vom Erdboden verschluckt ist, und will sie suchen.

Die beiden schließen kurzerhand einen Pakt: Neal arbeitet als Berater für besondere Diebstahl- und Betrugsfälle fürs FBI. Im Gegenzug ist er ein mehr oder weniger freier Mann – abgesehen von seiner Fußfessel – und kann nach Kate suchen. Und so beginnt eine in der Geschichte des FBI absolut einzigartige Partnerschaft.



White Collar ist die beste Mischung aus Buddy-Cop-Dynamik und Heist-Thriller

Durch die Hauptfiguren Neal und Peter profitiert White Collar auf liebenswerte Weise von der klassischen Dynamik der besten Buddy-Cop-Geschichten: Zwei grundverschiedene Menschen, die einander herausfordern, auf die Nerven gehen, den Rücken decken und gemeinsam wachsen. Die Freundschaft der beiden trägt die Serie und ist ihre größte Stärke – neben ihren unglaublich unterhaltsamen Heist-Sequenzen.

Praktisch jede Episode stellt unser Team vor eine einzigartige Herausforderung. Und zwar eine, die kreative, durchtriebene und vielleicht auch gesetzlich eher unkonventionelle Lösungen erfordert. Das reicht von elaborierten Heists bis hin zu cleveren Gaunereien. Hier kommen Neals und Peters Einfallsreichtum ins Spiel. Zuzusehen, wie hier durch absolut geniale Pläne Verbrecher zur Strecke gebracht werden, ist eine Freude.

Verbrechen zu bekämpfen hat selten so viel Spaß gemacht, sah so gut aus und war so abgebrüht cool. Ein (hoffentlich nicht von Neal gefälschtes) Juwel, das es verdient, wieder ausgegraben, aufpoliert und der Welt präsentiert zu werden. Besonders jetzt, wo über Screen Rant bekannt wurde, dass die Serie sogar wiederbelebt werden soll – mitsamt ihrer wundervollen Kernbesetzung. Noch mehr Grund, einmal reinzuschauen.



Derzeit sind alle sechs Staffeln von White Collar bei Amazon Prime Video und Disney+ in der Streaming-Flatrate enthalten.



