Geister-Film & bizarres Sci-Fi-Abenteuer: Das sind die Gewinner der Berlinale 2024

Dahomey von Mati Diop hat den Hauptpreis der 74. Berlinale gewonnen. Der Geisterfilm wurde neben einem Sci-Fi-Abenteuer von Bruno Dumont und dem neuen Film von Hong Sang-soo ausgezeichnet.

Am Samstag sind die 74. Internationalen Filmfestspiele von Berlin zu Ende gegangen und das mit der Vergabe des Goldenen Bären. Der Preis für den besten Film im Wettbewerb ging dieses Jahr an die Doku-Fiktion Dahomey von der französisch-senegalesischen Regisseurin Mati Diop (Atlantics).



Geister-Doku gewinnt Hauptpreis der Berlinale



In Dahomey wird die Reise von 26 geraubten Kulturgütern begleitet, die Frankreich an Benin zurückgegeben hat. Es handelt sich jedoch nicht um eine konventionelle Dokumentation. Begleitet werden die Bilder nämlich von einem geisterhaften Erzähler aus dem Off: der Stimme von König Ghezo bzw. seiner Statue, die sicher verpackt in die fremde alte Heimat zurückgeschickt wird. Eben diesen König Ghezo hat John Boyega übrigens in der Hollywood-Erzählung The Woman King gespielt.



Nach Auf der Adamant aus dem vergangenen Jahr ist Dahomey erst die zweite Dokumentation, die den Goldenen Bären der Berlinale erhalten hat.



Les Films du Bal - Fanta Sy Dahomey wurde mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet

Die Schauspiel-Preise des diesjährigen Festivals gingen an Sebastian Stan (für A Different Man) und Emily Watson, die im Eröffnungsfilm Small Things Like These mitspielt.

Bruno Dumonts bizarres Science-Fiction-Abenteuer The Empire, in dem die Mächte des Guten und Bösen über eine nordfranzösische Kleinstadt herfallen, wurde mit dem Preis der Jury ausgezeichnet, während Hong Sang-soos Tragikomödie A Traveler's Needs mit Isabelle Huppert den Großen Preis der Jury erhielt.



Goldener Bär und mehr: Die Preisträger des internationalen Wettbewerbs der Berlinale 2024

Goldener Bär für den Besten Film

Silberner Bär Großer Preis der Jury

Silberner Bär Preis der Jury

Silberner Bär für die Beste Regie

Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle

Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle

Silberner Bär für das Beste Drehbuch

Silberner Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung

Martin Gschlacht für die Kamera in Des Teufels Bad



Der Goldene Ehrenbär wurde dieses Jahr an Regisseur Martin Scorsese überreicht, der sich derzeit mit seinem Historienepos Killers of the Flower Moon im Oscar-Rennen befindet.

Die internationale Jury der Berlinale stand dieses Jahr unter der Leitung von Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o (12 Years a Slave, Black Panther).

Sie entschied gemeinsam mit Brady Corbet (Vox Lux), Ann Hui (Tao Jie - Ein einfaches Leben), Christian Petzold (Roter Himmel), Albert Serra (Pacifiction), Jasmine Trinca (Die Geschichte meiner Frau) und Schriftstellerin Oksana Zabuzhko über die Vergabe der Preise.