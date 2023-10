Gerade noch im Kino, jetzt bei Disney+: Fantasy-Abenteuer, das 157 Millionen kostete und das neue Fluch der Karibik werden sollte

Nur zwei Monate nach Kinostart könnt ihr bei Disney+ einen aufwendigen Fantasy-Grusel streamen, der an Fluch der Karibik erinnert. Im Kino lief es für den Blockbuster allerdings nicht gut.

Eigentlich ist Geistervilla einer der größten Filme des Jahres: Der Disney-Blockbuster versammelt ein Star-Ensemble, hatte ein dreistelliges Millionen-Budget und basiert wie Fluch der Karibik auf einem beliebten Fahrgeschäft des Vergnügnugsparks Disneyland. Nur im Kino lief es für den Fantasy-Grusel nicht. Zum Start Ende Juli war gegen Oppenheimer und Barbie einfach kein Kraut gewachsen. Und das trotz guter Kritiken.

Nur zwei Monate nach dem Kinostart von Geistervilla könnt ihr den Film jetzt bei Disney+ im Abo ohne Aufpreis streamen *.

Neu bei Disney+: Worum geht es in Geistervilla?

Die alleinerziehende Mutter Gabbie (Rosario Dawson) und ihr Sohn ziehen in ein altes Anwesen um. Doch bald wird klar, dass es sich bei dem Gebäude um ein echtes Spukhaus handelt. Daraufhin engagiert die Besitzerin einen Tour-Guide (Lakeith Stanfield), ein Medium (Tiffany Haddish), einen Priester (Owen Wilson) und einen Historiker (Danny DeVito), um die ungebetenen Geister so schnell wie möglich loszuwerden. Doch natürlich verläuft nicht alles wie geplant.

Geistervilla hatte riesiges Potenzial (und ein üppiges Budget)

Disney Geistervilla

Wie der fast gleichnamige Eddie Murphy-Film Die Geistervilla aus dem Jahr 2003 geht Geistervilla auf ein Disney-Fahrgeschäft zurück: 1969 wurde im Disneyland die Haunted Mansion eröffnet. Disney steckte The Numbers zufolge 157 Millionen US-Dollar Produktionsbudget in den Film. Weltweit kamen aber nur 110 Millionen Dollar an Einnahmen wieder rein.



Ob aus Geistervilla also wie im Falle Fluch der Karibik eine langlebige Reihe entsteht, ist fraglich. Ihr könnt den Film ab sofort in der Flatrate bei Disney+ streamen.