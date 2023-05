Fluch der Karibik 2.0: Neuer Fantasy-Film von Disney erinnert stark an die Piraten-Abenteuer und das hat einen guten Grund

Zu Disneys Horror-Highlight Die Geistervilla gibt es einen neuen Trailer. Auch ohne Jonny Depp wandelt der Gruselspaß stark auf Fluch der Karibik-Spuren.

Manchmal braucht es für erfolgreiche Kino-Franchises nichts anderes als ein gut laufendes Disney-Fahrgeschäft. Das hat die Fluch der Karibik-Reihe mit Johnny Depp ausreichend bewiesen. In dieselbe Kerbe schlägt jetzt der kommende Horror-Spaß Geistervilla. Und der neue Trailer sieht vielversprechend aus.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Geistervilla an:

Geistervilla - Trailer (Deutsch) HD

Disneys Horror-Neuauflage wiederholt Fluch der Karibik-Trick

Geistervilla basiert auf der Disneyland-Grusel-Attraktion The Haunted Mansion, die schon 2003 mit Die Geistervilla für die Leinwand adaptiert wurde. Dieses Mal wollen die alleinerziehende Gabbie (Rosario Dawson) und ihr Sohn das neue Eigenheim von Geistern säubern und nutzen dafür die Hilfe einer bunten Truppe um Tour-Guide Ben (Lakeith Stanfield) und Medium Harriet (Tiffany Haddish). Die Geschichte um Geister, die an einen bestimmten Ort gebunden sind, erinnert ebenfalls an Johnny Depps erfolgreichstes Franchise.

Die neue Adaption ist bereits seit über 10 Jahren in Planung und sollte zeitweise von Horror-Meister Guillermo del Toro umgesetzt werden. Schlussendlich hat Justin Simien (Dear White People) auf dem Regiestuhl Platz genommen.

Wann kommt Geistervilla ins Kino?

Geistervilla wird am 27. Juli 2023 ins Kino kommen. Vor der Kamera tummelt sich eine illustre Runde großer Hollywood-Talente. So gehören neben Dawson, Stanfield und Haddish etwa Winona Ryder, Jamie Lee Curtis und Owen Wilson zum Cast.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.