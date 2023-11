Gerard Butler flieht in diesem actionreichen Kriegsfilm 400 Meilen durch Feindesland – jetzt fürs Heimkino sichern

Etwas unter dem Radar lief dieses Jahr der Actionfilm Kandahar, an dem sich vor allem Gerard Butler Fans erfreuen dürften. Bald erscheint der Kriegsfilm, in dem sich auch die spannende Spionage-Thriller mischt, im Heimkino.

Wir kennen und lieben Gerard Butler als sympathischen, knallharten Helden, in dessen Filmen es ordentlich zur Sache geht. So auch in seinem neusten Streifen Kandahar, den Butler ebenfalls produzierte. Auf den Regiestuhl setzte sich Ric Roman Waugh, der bereits zum dritten Mal mit Butler zusammengearbeitet hat und Kandahar mit viel Spannung inszenierte.

Am 1. Dezember erscheint Kandahar endlich fürs Heimkino, darunter auch in einer limitierten Steelbook-Edition.

Neben dem Steelbook * erscheint Kandahar auf 4K + Blu-ray *, auf Blu-ray * und auf DVD * und bietet als Bonusmaterial ein Behind the Scenes. Für alle Ungeduldigen gibt es den Film schon jetzt als Stream bei Amazon Prime *.

Kandahar: Actionfilm trifft auf Spionage-Thriller

Das Drehbuch zum Film schrieb Mitchell LaFortune, der sich von seinem eigenen Leben inspirieren ließ. Der ehemalige Militäroffizier war selbst bei der Defense Intelligence Agency (DIA) in Afghanistan stationiert, als Whistleblower Edward Snowden die Arbeitsweise amerikanischer Geheimdienste enthüllte. Die Handlung erinnert an einen Spionage-Thriller, was Kandahar mehr Tiefgang und Spannung verleiht und ihn damit etwas von den klassischen Vertretern seines Genres abgrenzt.

Amazon Kandahar ist die dritte Zusammenarbeit zwischen Gerard Butler und Regisseur Ric Roman Waugh.

Besonders spektakulär wirken in Kandahar die Verfolgungsjagden durch die Wüste. Gedreht wurden die Szenen unter anderem in der Al-Ula Region in Saudi-Arabien, wo erstmals eine amerikanische Großproduktion ihre Zelte aufgeschlagen hat. Das arabische Land will moderner und offener werden und setzt verstärkt auf den Ausbau der Filmindustrie (via Deadline ).

Darum geht es in Kandahar

Geheimagent Tom Harris (Gerard Butler) ergreift die Flucht, als aufgedeckt wird, dass er an der Sabotage eines iranischen Atomreaktors beteiligt war. In 30 Stunden muss er sich zum über 400 Meilen entfernten Flughafen in Kandahar, Afghanistan, durchkämpfen. Tom ist auf die Hilfe des afghanischen Übersetzers Mo (Navid Negahban) angewiesen, gemeinsam versuchen sie ihren Feinden zu entkommen, die sie tot sehen wollen.

