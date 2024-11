Germany Shore OG bei Paramount+: Alles was ihr über den Ableger des Reality-Hits wissen müsst [Anzeige]

Germany Shore ist zurück – aber ganz anders als ihr denkt! Germany Shore OG kann jetzt auf Paramount+ gestreamt werden und welche Änderungen euch erwarten, erfahrt ihr hier.

Achtung, es wird wieder feuchtfröhlich! Bei Germany Shore wohnen heiße Realitystars in einer Traumvilla, um Nacht für Nacht die Party ihres Lebens zu feiern! Doch jetzt heißt es: raus aus der Villa, rein ins echte Leben! Mit Germany Shore OG liefert Paramount+ einen ganz besonderen Ableger der Reality-Show: Vier Shore-Legenden gewähren exklusive Einblicke in ihr Privatleben – und beweisen prompt, dass sie auch zu Hause gehörig die Korken knallen lassen.

Party und Drama garantiert: Das gibt es bei Germany Shore OG zu sehen

Bevor am 19. November die vierte Staffel Germany Shore exklusiv bei Paramount+ startet, hat der Streamingdienst noch ein ganz besonderes Schmankerl parat: Drei Homestorys der beliebtesten Shore-Mitglieder. Diese Stars zeigen sich so privat wie nie:

Micha Schue - Er ist Mr. Ballermann

Micha Schue will ganz hoch hinaus: Der Realitystar träumt von einer Karriere als Ballermann-König, doch auf dem Weg zum Erfolg muss er viele Hürden überwinden. Kann es dem Freigeist wirklich gelingen, mit Partymachen Geld zu verdienen? Zum Glück kann er auch in harten Zeiten auf die Shore-Familie zählen! Unter anderem wird Skandalnudel Walentina Doronina vorbeischneien, um Micha vor seinem großen Ballermann-Auftritt Mut zu spenden. Fans wissen, was das bedeutet: Feuchtfröhliche Party-Action ist garantiert.

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas - Der französische Ken und seine Barbie

Tommy und Paulina gelten als DAS Traumpaar der Reality-Welt. Kein Wunder: Die beiden Alpha-Tiere passen perfekt zusammen. Beide wissen genau, wie man eine skandalöse Show abliefert und dabei auch noch unverschämt gut aussieht. In Tommys Heimat Nizza schwelgt das Paar im Luxus, doch hinter der perfekten Glitzerfassade sind sie ganz die Alten geblieben. Was das bedeutet: Party, Party und noch mehr Party! Unterstützung kriegen sie dabei von Reality-Ikone Paco Herb und den Stars der Frenchie Shore.

Hati Suarez - Hat sie das Zeug zur Rap-Göttin?



Hati hat bei Germany Shore bereits bewiesen, was in ihr steckt. Die toughe Schauspielerin nimmt sich, was sie braucht. Jetzt will sie auch noch im Musikbusiness durchstarten. In Frankfurt soll Hati einen Hip-Hop-Produzenten treffen, um endlich als Rapperin Kohle zu scheffeln. Dieser Plan könnte allerdings gehörig schiefgehen: TV-Gigolo Gigi Birofio und seine Clique laden am Vorabend zu einer feuchtfröhlichen Partynacht und die Lage droht zu eskalieren!

Germany Shore OG bei Paramount+: So kannst du die Reality-Sause jetzt streamen

Glück gehabt, Reality-Fans können direkt losstreamen. Die ersten beiden Folgen sind bereits exklusiv bei Paramount+ verfügbar. Die nächste Folge gibt es am Dienstag, den 19.11. zu sehen.