"Geschlachtet, bevor irgendjemand ihn gesehen hat": Arnold Schwarzenegger verrät seinen unterschätztesten Film, der in legendärem Chaos versank

In einem neuen Interview offenbart Arnold Schwarzenegger seinen am meisten unterschätzten Film. Es ist ein Action-Kracher aus den 90ern, dessen Dreh völlig größenwahnsinnig verlief.

Last Action Hero war Arnold Schwarzeneggers Attacke auf Bill Clinton

Arnold Schwarzenegger steht für legendäre Action-Blockbuster. Aber neben Terminator und Total Recall gibt es einige Filme, die in der Beurteilung der Öffentlichkeit nicht gut wegkamen. Manchmal ungerechtfertigterweise, wie der Star findet.

Gegenüber dem Hollywood Reporter nannte Schwarzenegger Last Action Hero als seinen am meisten unterschätzten Film. Er erklärte:

Er wurde geschlachtet, bevor irgendjemand ihn gesehen hat. [Der Film] sollte ein politischer Angriff werden, denn ich unterstützte George H. Bush, aber die Wahl gewann Bill Clinton. Last Action Hero war großartig. Nicht fantastisch, aber unterschätzt.

Wo genau sich das politische Pulver im fertigen Film versteckt, mag jeder Fan für sich selbst entscheiden. Die Story um den jungen Kino-Fan Danny (Austin O'Brien), der durch ein magisches Ticket in die Film-Welt des Action-Helden Jack Slater (Schwarzenegger) gelangt, hat mittlerweile eine Kultgemeinde entwickelt. Das ist auch dem Hauptdarsteller aufgefallen.

Dass Ambition und Resultat der Dreharbeiten so stark auseinandergingen, mag an den katastrophalen Dreharbeiten gelegen haben. Die Beteiligten konnten sich nicht auf eine Story einigen und heuerten dutzende Autoren an.

Am Ende sollten größenwahnsinnige PR-Maßnahmen wie eine 20 Meter hohe Ballon-Figur von Schwarzenegger den Schaden beheben. Und das war längst nicht die haarsträubendste Aktion beim Dreh des Action-Films. Am Ende floppte er an den Kinokassen (via Box Office Mojo ). 30 Jahre später sind solche Millionen-Sperenzchen aber vergessen. Was bleibt, ist ein zu Unrecht unterschätzter Action-Spaß.

