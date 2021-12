Heute im TV: Größenwahnsinniger Action-Flop mit Arnold Schwarzenegger stürzte alle Beteiligten ins Chaos

Auf Arnold Schwarzeneggers Konto gehen jede Menge Action-Hits. Heute im TV läuft allerdings ein Mega-Flop, der Cast und Crew durch die absolute Hölle schickte.

Arnold Schwarzenegger hat normalerweise ein Näschen für Erfolg. Bei einem seiner Filme bekam der Action-Star kein Gehalt und wurde dennoch steinreich. Aber es gibt Ausnahmen: Last Action Hero hätte nach allen Voraussetzungen ein riesiger Hit werden sollen. Am Ende standen knapp 30 Millionen Dollar Verluste, ein ernster Knick in Arnies Karriere und eine Film-Crew, die sich nur noch vom katastrophalen Dreh erholen wollte. Der Film läuft heute Abend um 22.00 Uhr auf ZDF Neo.

Heute im TV: Arnold Schwarzeneggers Action-Kracher besaß alle Blockbuster-Merkmale

Dabei waren die Vorzeichen für Last Action Hero grandios: Stirb Langsam-Regisseur John McTiernan führte Regie. Lethal Weapon-Autor Shane Black schrieb das Drehbuch. Schwarzenegger hatte mit seinem letzten Film Terminator 2 außerdem bewiesen, wie viele Menschen er noch ins Kino locken konnte. Und die Story klang vielversprechend.

Schaut euch den Trailer für Last Action Hero an:

Last Action Hero - Trailer (Deutsch) HD

Die Geschichte über den jungen Danny (Austin O'Brien), der in die Action-Film-Welt der Figur Jack Slater (Schwarzenegger) eintaucht, bot einen tollen Mix aus Action und Humor. Schwarzenegger wollte sich als Comedy-Star etablieren (via In Depth with Graham Bensinger ) und die ernsten Muskelhelden der 80er schienen an den Kinokassen ohnehin auf dem Rückzug. Last Action Hero hatte das Zeug zum Kassenknüller.

Action-Kracher Last Action Hero wird zur Hölle des Größenwahns

Doch damit fingen die Probleme an: Laut einem Bericht von Empire konnten sich Regisseur, Autoren und Studio nicht auf den Tonfall der Story einigen. Myriaden an Schreibern, unter anderem Star Wars-Star Carrie Fisher, wurden für neue Versionen angeheuert. Das Resultat war ein tonaler Flickenteppich aus harter Action, ständigen Film-Anspielungen, einer animierten Katze als Ermittler und gigantischen Furz-Explosionen.

Das Produktionsstudio versuchte die Probleme unter unfassbaren Geldsummen zu begraben: Erfolgsautor William Goldman (Zwei Banditen) bekam eine Million Dollar für eine neue Drehbuchversion. Werbung für den Film wurde an einer NASA-Rakete angebracht. Eine 20 Meter große Ballonfigur von Schwarzenegger sollte am New Yorker Times Square aufgestellt werden. Auf Schwierigkeiten antwortete man mit Größenwahn.

Action-Star Arnold Schwarzenegger kämpft an der Kinokasse gegen Dinos

© Columbia Jack und Danny in der realen Welt

Den Todesstoß aber verpasste dem Film schließlich die Planung: Laut Bericht war der Zeitplan so knapp, dass nicht einmal pausiert wurde, als Austin O'Brien beim Dreh in Ohnmacht fiel. McTiernan zufolge wurden ganze Sequenzen nahezu ungeschnitten in den fertigen Film gepackt, weil die Zeit nicht reichte. Und dann kam Jurassic Park.

Der große Hit von 1993 startete nur eine Woche vor Last Action Hero in den US-Kinos und überrollte den Action-Blockbuster einfach. Gegen das brillante Dino-Abenteuer war auch eine Action-Komödie mit Arnold Schwarzenegger machtlos. Am Ende verzeichnete der Film 26 Millionen US-Dollar Verlust** und "versaute [Schwarzeneggers] Karriere", wie sich Autor Zak Penn ausdrückt (via Huffington Post ).

© Columbia Danny beschützt Jack

Die hat sich in den letzten 28 Jahren allerdings erholt, genau wie die öffentliche Meinung über den Film: Viele Fans wollen den zum Kult avancierten Action-Kracher neu bewertet wissen (via The AV Club ), und das völlig zu Recht. Last Action Hero hat eine Menge zu bieten. Jack Slater macht auch 2021 noch eine gute Figur, selbst gegen Dinos.

Wie gefällt euch Last Action Hero?