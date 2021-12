Geschmackloser TV Total-Tiefpunkt: Rückkehr des Stefan Raab-Kults erntet gerade zu Recht Shitstorm

Es gibt harte Kritik an einem Beitrag von TV total. Was hinter den Vorwürfen gegen die ProSieben-Show steckt und warum sie berechtigt sind.

Rassistische und sexistische Witze und Witze über Schwächere: Das kannten wir vom alten TV total. Auch Stefan Raab flogen Gags und Beiträge immer wieder um die Ohren. Mit vielem kam er davon. Seit vier Wochen läuft das Reboot der Late Night-Show bei ProSieben. Vier Ausgaben hat Sebastian Pufpaff, Nachfolger von Stefan Raab, moderiert.

Die letzte Sendung steht nun in der Kritik aufgrund eines eindeutig sexistischen Beitrages über zwei Politikerinnen. Was in der Show passiert ist, wie Twitter reagiert und warum die Kritik berechtigt ist, erfahrt ihr hier.

Shitstorm gegen TV total: Um diesen Beitrag geht es

In Folge 3 hatte Sebastian Pufpuff mit dem Linken-Politiker Gregor Gysi ein Interview geführt. Pufpuff fragte unter anderem, wer die "schärfste Biene im neuen Bundestag" sei. Zu diesem Sachverhalt wollte sich Gysi nicht klar positionieren. Nur, so sinngemäß, bei der Partei FDP gebe es zwei Kandidatinnen. Das Gespräch glitt hier schon in eine geschmacklose Richtung ab.

In Folge 4 hoben Pufpaff und sein Autor:innen-Team diesen Faden wieder auf. Die Homepage der FDP sei zusammengebrochen. Auch die TV total-Redaktion hätte Nachforschungen angestellt, um wen es sich bei den "zwei schärfsten Bienen" von der FDP handeln könnte. Man konnte den Kreis auf zwei Kandidatinnen eingrenzen. Dies sei kein Sexismus sondern Service, wies Pufpaff Kritik präventiv von sich.

Er zeigte anschließend zwei Clips mit Nicole Bauer und Ria Schröder und machte sich über die Rhetorik der Frauen lustig.

Sexismus bei TV total: Die Reaktionen bei Twitter

Nicole Bauer, eine der Politikerinnen, wehrte sich heute bei Twitter mit einer längeren Tweet-Strecke. Sie schreibt unter anderem:

Die Selbstverständlichkeit, mit der Frauen (und hier insb. Politikerinnen) primär nach ihrem Äußeren beurteilt und gedemütigt werden, ist fürchterlich und frustrierend!

Ein Tiefpunkt in der jungen Geschichte des neuen TV total

TV total hatte mit seinem sowohl frischen als auch nostalgischen Ansatz nach der ersten Folge viel Lob eingestrichen. Diese plumpe Bewertung und Bloßstellung zweier Frauen deutet aber auf blinde Flecke im Team hin. Das FDP-Segment ist auf so grobe Art sexistisch, dass man sich fragen muss, ob die Selbstkontrolle des TV total-Teams funktioniert und welchen Stil das Format in Zukunft eigentlich verfolgen will.

Bedeutet Nostalgie gleich, dass man auf einem Humor-Niveau arbeitet, das schon zu Raab-Zeiten aus dem Rahmen gefallen wäre?

Auf Anfrage des Spiegel antwortete ein Sprecher von ProSieben mit der Allzweck-Waffe in Debatten wie diesen: Satire. Einige wenige Menschen würden "Elemente aus einem satirischen Kontext" reißen. "Denn grundsätzlich hat TV Total das gemacht, was Satire machen muss: Ein Thema überspitzt und so aufbereitet, dass es polarisiert."

Nur was soll der satirische Erkenntnisgewinn aus einem Attraktivitätswettbewerb sein, den TV total ohne Einwilligung der beteiligten Frauen in einer reichweitenstarken Show durchführt? Es ist nichts weiter als eine (bestenfalls unbedachte) Provokation.

In der Tat ist es gefährlich, Dinge aus einem Kontext zu reißen, sie absichtlich falsch zu verstehen und sich dann über sie zu empören. In diesem Fall allerdings ist das gar nicht nötig. Man muss den Beitrag von TV total nicht aus dem Kontext reißen, um ihn peinlich und verletzend zu finden.

Den Shitstorm hat sich TV total vollkommen zu Recht eingefangen. Es ist ein überraschend früher Tiefpunkt für das Reboot. Die Show sollte die Reaktionen nun reflektieren, anstatt sie mit halbseidenen Abwehrversuchen glattzubügeln.

