Gestern waren wir noch Kinder in der ZDF-Mediathek streamen: Alles über die Serie und ob eine 2. Staffel möglich ist

Beim ZDF werden ab Montag dunkle Familiengeheimnisse aufgedeckt in der Serie Gestern waren wir noch Kinder. Hier erfahrt ihr alles über die Handlung, die Streaming-Möglichkeiten und eine 2. Staffel.

Indluencerin Julia Beautx spielt die Hauptrolle in Gestern waren wir noch Kinder, dem neuen Mix aus Familiendrama und mörderischem Krimi, der am Montag beim ZDF Premiere feiert. Darin führt ein Mord einen Morast an Lügen und Schuld zutage, der Jahrzehnte zurückreicht.



Handlung

Sendetermine und Streaming

2. Staffel

Worum geht's in dem Drama mit Julia Beautx?

Die Familie Klettmann führt ein idyllisches Leben. Die Eltern Peter (Torben Liebrecht) und Anna (Maria Simon) stehen erfolgreich im Leben, für die Kinder leisten sie sich eine Privatschule. Doch der Schein trügt. Eines Tages erreicht die Polizei ein Anruf. Es ist Vater Peter, der ein schreckliches Geständnis abgibt: Er habe seine Frau ermordet. Von nun an sind Vivi (Julia Beautx) und ihre kleinen Geschwister auf sich allein gestellt, während sie ungeahnten Einblick in die Geheimnisse ihrer Familie erhalten.

Dabei wird die Serie mit Rückblenden in die Jugend von Peter und Anna erzählt, die den Schlüssel für die Tragödie in der Gegenwart liefern könnte.

Kreiert wurde die geheimnisvolle Familiengeschichte von Natalie Scharf (Frühling), die Regie führt Nina C. Wolfrum (Tatort: Wie alle anderen auch).

Die Serie in der ZDF-Mediathek und im Fernsehen

Gestern waren wir noch Kinder besteht aus sieben Episoden, die jeweils rund 45 Minuten lang sind. In dieser Form könnt ihr die Serie bereits jetzt vollständig in der ZDF-Mediathek streamen und zwar kostenlos.

Für die TV-Ausstrahlung im ZDF wird sie als Dreiteiler aufbereitet. Hier sind die Sendetermine:

Montag, der 9. Januar , ab 20:15 Uhr - Teil 1

, ab 20:15 Uhr - Teil 1 Dienstag, der 10. Januar , ab 20:15 Uhr - Teil 2

, ab 20:15 Uhr - Teil 2 Mittwoch, der 11. Januar, ab 20:15 Uhr - Teil 3

Kommt eine 2. Staffel von Gestern waren wir noch Kinder?

Laut Regisseurin Nina Wolfrum ist eine 2. Staffel von Gestern waren wir noch Kinder möglich.

In einem Interview mit Quotenmeter hat die Filmemacherin gesagt, es gäbe Ideen, aber die Entscheidung hänge davon ab, ob die Serie beim Publikum genügend Anklang findet.



