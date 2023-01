ZDF-Serie Gestern waren wir noch Kinder bringt Fans mit Psycho-Cop um Verstand: "Die Serie ist so geil"

Über fünf Millionen Menschen haben Gestern waren wir noch Kinder zur Premiere gesehen. Das Netz hat dabei besonders Augen für zwei Stars der Serie.

Die Männer in Gestern waren wir noch Kinder sind psychisch etwas angeknackst. Der junge Peter Klettmann (Damian Hardung) verantwortet schließlich die katastrophalste Abiball-Entgleisung, die man sich vorstellen kann. Polizist Tim Münziger (Julius Nitschkoff) hingegen könnte – ohne hier zu spoilern – das ein oder andere klärende Gespräch vertragen.

TikTok kann von den beiden traumatisierten jungen Männern trotzdem nicht genug bekommen und auch sonst sind die Reaktionen auf die ZDF-Serie teils äußerst positiv.

Warum die ZDF-Serie gerade in aller Munde ist

Am vergangenen Montag begann die Ausstrahlung von Gestern waren wir noch Kinder im ZDF und ersten Messungen zufolge haben über fünf Millionen Menschen eingeschaltet (via Fernsehserien.de ). Am Dienstag, dem 10. Januar geht es weiter, bevor am Mittwoch das Finale der 1. Staffel gezeigt wird.

Grund für das Interesse dürfte vor allem die spannende Krimi-Geschichte sein. Darin erschüttert ein Mord das Leben einer Familie. Der Vater soll die Mutter umgebracht haben und mit jeder Episode erfahrt man mehr aus der Vergangenheit der Beteiligten.

"Die Serie ist so geil": TikTok fährt auf die Jungstars aus Gestern waren wir noch Kinder ab

TikTok und ZDF teilen eher selten eine Zielgruppe. Doch mit dem Casting von Influencerin Julia Beautx und Netflix-Star Damian Hardung wurde ein jüngeres Publikum zum Mordfall hinzugezogen. Das zeigt ein Blick auf die Videos zur Serie, die bereits seit Tagen bei dem sozialen Medium geteilt werden. In der ZDF-Mediathek kann man Gestern waren wir noch Kinder nämlich schon komplett streamen.

Die Reaktionen reichen von begeisterten Meme-Videos über den geheimnisvollen Polizisten Tim ...

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

... bis zu romantischen Flashbacks mit Peter in der tragischen Abiball-Nacht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Über 100.000 Likes erhielt dieser Edit mit Fokus auf Damian Hardung:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch Hauptdarstellerin und YouTuberin Julia Beautx erhielt Lob:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die ZDF-Serie wurde auch bei Twitter gelobt

Bei Twitter waren die Reaktionen nicht durchweg positiv, aber im Publikum zeigen sich trotzdem begeistert und überrascht von der Qualität einer öffentlich-rechtlichen Serie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Einige Kommentare, ob positiv oder negativ, erwähnen übrigens die Musik der Serie, die zu großen Teilen aus 80er-Jahre-Pop-Songs besteht. Das fasst dieser Tweet denn auch perfekt zusammen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Serie streamt in der ZDF-Mediathek und wird an 3 Tagen ausgestrahlt

Gestern waren wir noch Kinder besteht aus sieben Episoden, die jeweils rund 45 Minuten lang sind. In dieser Form könnt ihr die Serie bereits jetzt vollständig in der ZDF-Mediathek streamen und zwar kostenlos.

Für die TV-Ausstrahlung im ZDF wird sie als Dreiteiler aufbereitet. Hier sind die Sendetermine:

Montag, der 9. Januar , ab 20:15 Uhr - Teil 1

, ab 20:15 Uhr - Teil 1 Dienstag, der 10. Januar , ab 20:15 Uhr - Teil 2

, ab 20:15 Uhr - Teil 2 Mittwoch, der 11. Januar, ab 20:15 Uhr - Teil 3

