Gestern waren wir noch Kinder: Die Besetzung des ZDF-Highlights bietet Julia Beautx und 5 Netflix-Stars

Die neue ZDF-Serie Gestern waren wir noch Kinder bietet ein mörderisches Geheimnis und einen stargespicktes Cast um Julia Beautx, Damian Hardung und mehr.

Wer hat Anna Klettmann ermordet? Diese Frage steht am Anfang von Gestern waren wir noch Kinder, der neuen Event-Serie, die ab Montag 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird. Darin wirbelt ein Verbrechen zahlreiche dunkle Geheimnisse in einem geruhsamen Örtchen auf.

Der Cast der Serie von Autorin Natalie Scharf (Frühling) dürfte euch bekannt vorkommen. Denn hier spielen bekannte Influencerinnen, diverse Netflix-Stars und Veteranen des deutschen Fernsehens und Kinos mit. Da die Serie immer wieder in die Vergangenheit zurückblendet, werden manche Rollen von Erwachsenen- und Kinderstarsteller:innen gespielt. Wir stellen euch die Besetzung von Gestern waren wir noch Kinder mit den jungen und älteren Stars vor.

Julia Beautx spielt Vivi Klettmann in Gestern waren wir noch Kinder

ZDF/Walter Wehner Julia Beautx

Als Schülerin startete Julia Beautx ihren eigenen YouTube-Kanal, der heute über 2 Millionen Abonnent:innen vorweist. Seit einigen Jahren arbeitet sie auch als Schauspielerin, so trat die Influencerin 2018 in der Musikromanze Das schönste Mädchen der Welt auf und arbeitete mit Autorin Natalie Scharf bei der ZDF-Serie Frühling zusammen.



In Gestern waren wir noch Kinder spielt Julia Beautx die Schülerin Vivi Klettmann, die an einer Privatschule ein unspektakuläres Teenie-Dasein führt, bis ihre Mutter ermordet wird – mutmaßlich von ihrem Vater.

Torben Liebrecht spielt Peter Klettmann, den mutmaßlichen Mörder

ZDF/Walter Wehner Torben Liebrecht

Schauspieler Torben Liebrecht war in den letzten Jahren unter anderem in der Netflix-Serie Altered Carbon - Das Unsterblichkeitsprogramm zu sehen, in deren 2. Staffel er den neuen Körper von Bösewicht Jaeger spielte. Darüber hinaus ist Liebrecht die deutsche Stimme von Tom Hardy.

Seine Figur Peter Klettmann führt ein idyllisches Leben mit einer nach außen hin glücklichen Familie. Doch dann ruft er die Polizei und gesteht den Mord an seiner Ehefrau.

Damian Hardung spielt den jungen Peter Klettmann

ZDF/Walter Wehner Damian Hardung

Auch Damian Hardung verfügt über Netflix-Erfahrung, denn er gehört zur Stammbesetzung von How to Sell Drugs Online (Fast). In Club der roten Bänder gab er den Jonas, in Das schönste Mädchen der Welt warb er um Luna Wendler und in der Neuverfilmung von Der Name der Rose spielte Hardung an der Seite von John Turturro eine Hauptrolle.

In Gestern waren wir noch Kinder übernimmt Damian Hardung die Rolle des den jüngeren Peter Klettmann, der von seinem strengen Vater unter Druck gesetzt wird und in der Nacht des Abiballs einen schrecklichen Fehler macht.

Maria Simon spielt Anna Klettmann, das Opfer

ZDF/Walter Wehner

Maria Simon ermittelte zehn Jahre als Polizeiruf 110-Kommissarin Olga Lenski in Brandenburg. Daneben war sie unter anderem in Terrence Malicks Ein verborgenes Leben zu sehen.

Simon steht als Anna Klettmann im Zentrum des Geheimnisses von Gestern waren wir noch Kinder. Wurde die liebende Mutter wirklich von ihrem eigenen Ehemann ermordet?

Rieke Seja spielt die junge Anna Klettmann

ZDF/Walter Wehner Rieke Seja

Rieke Seja arbeitet am Staatsschauspiel Dresden und spielte bislang in Filmen wie Papa auf Wolke 7 und Get Lucky - Sex verändert Alles mit.

Ihre größte Rolle aber ist die der jungen Anna in der neuen ZDF-Serie. Die Schülerin hat sich in Peter Klettmann verguckt, der aber nur Augen für ihre modelnde Freundin Luisa hat.

Julius Nitschkoff spielt Tim Münzinger, den Polizist mit Geheimnissen

ZDF/Walter Wehner Julius Nitschkoff

Julius Nitschkoff wurde vergangenes Jahr mit seiner Darbietung im Drama Bulldog ausgezeichnet und zählt Auftritte in Parfum, Das Boot und Der Lehrer zu seiner Vita.



In der neuen ZDF-Serie gibt Nitschkoff den Polizisten Tim Münzinger, der zunächst wie ein unbeteiligter Beobachter wirkt, doch auch er hat Geheimnisse, die ihn mit den Klettmanns verbinden.

Ulrich Tukur spielt den tyrannischen Hans Klettmann

ZDF/Walter Wehner Ultrich Tukur

Der Schauspieler, Schriftsteller und Sänger Ulrich Tukur sorgt regelmäßig mit seinen unorthodoxen Tatort-Folgen über Felix Murot für Aufmerksamkeit und stellte sein Talent in Filmen wie Das Leben der Anderen, Das weiße Band - Eine deutsche Kindergeschichte und zuletzt Es ist nur eine Phase, Hase unter Beweis.

In Gestern waren wir noch Kinder spielt Tukur in Rückblenden den herrischen Vater von Peter Klettmann, der seinen Sohn zur Juristen-Karriere drängen will und nur Unverständnis dafür aufbringt, dass seine Ehefrau den Tod der gemeinsamen Tochter nicht verwunden hat.

Dark-Star Karoline Eichhorn spielt Heide Klettmann

ZDF/Walter Wehner Karoline Eichhorn

Netflix-Abonnent:innen und Sci-Fi-Fans könnten Karoline Eichhorn dank der Serie Dark kennen, in der sie als Polizistin Charlotte Doppler auftrat. Über die Jahre zeigte sie ihr Können in zahlreichen Fernseh- und Kinofilmen, etwa Der Sandmann, Im Schatten und Das letzte Schweigen.



Ihre Figur Heide Klettmann – die Mutter von Peter und Großmutter von Vivi – gehört zu den tragischsten in der ZDF-Serie. Sie leidet unter ihrem kalten Ehemann und verliert sich in der Trauer über die verstorbene Tochter.

Katharina Heyer spielt die geheimnisvolle Luisa

ZDF/Walter Wehner Katharina Heyer

In fünf Episoden der Netflix-Serie Barbaren tauchte Katharina Heyer als Odarike in die germanische Geschichte ein. Daneben war sie in den letzten Jahren in zahlreichen deutschen Krimis zu sehen, von Notruf Hafenkante bis Ein starkes Team.



In Gestern waren wir noch Kinder übernimmt Katharina Heyer die Rolle der älteren Luisa, die Jugendfreundin von Anna.

Netflix-Star Milena Tscharntke spielt die junge Luisa

ZDF/Walter Wehner Milena Tscharntke

Seit November ist Milena Tscharntke in Karoline Herfurths Einfach mal was Schönes in den deutschen Kinos zu sehen. Davor trat sie in Alles Isy, der Netflix-Serie Wir sind die Welle und der Teenie-Komödie Bruder vor Luder auf.

Als das "hübscheste Mädchen in der Schule" wird Tscharntkes Figur Luisa beschrieben. Die beste Freundin von Anna träumt von einer Karriere am Broadway.

Weitere Cast-Mitglieder:

Hannah Schiller spielt Helen Fiedler



Vico Mango spielt Daniel Klettmann



Nele Richter spielt Emmi Klettmann

Gestern waren wir noch Kinder: Sendetermine und ZDF- Mediathek

Gestern waren wir noch Kinder besteht aus sieben Folgen. Beim ZDF wird die Miniserie als Dreiteiler an folgenden Tagen gezeigt:

Montag, der 9. Januar, ab 20.15 Uhr

Dienstag, der 10. Januar, ab 20.15 Uhr

Mittwoch, der 11. Januar, ab 20.15 Uhr

Wer jetzt schon wissen will, wie die Serie ausgeht, kann sie vollständig in der ZDF-Mediathek streamen.

Podcast: Die 22 besten Serien 2022

Wir schauen zurück auf die unzähligen Serien, die im Jahr 2022 bei Netflix, Amazon, Disney+, AppleTV+, MagentaTV, RTL+ und Sky/WOW erschienen sind und stellen euch diejenigen vor, die ihr dabei nicht auslassen solltet.

Vom Fantasy-Blockbuster bis zum Sci-Fi-Geheimtipp, vom feierten Drama über ein perfekt gelungenes Serien-Finale bis zur Genre sprengenden Comedy: Unsere 22 Tipps fassen das abwechslungsreiche Serienjahr für euch zusammen und zeigen euch, was es sich auch jetzt noch nachzuholen lohnt.



