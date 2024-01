Gewaltige Sci-Fi-Action neu bei Netflix: Die Welt ist zerstört und ein Marvel-Star muss Zombies und Alligatoren (!) vermöbeln

Bei Netflix gibt es jetzt einen extrem unterhaltsamen Action-Sci-Fi-Film zu sehen. Darin muss Marvel-Star Don Lee in einer zerstörten Welt Zombies bekämpfen.

Zu den über 50 Netflix-Filmen, die für 2024 angekündigt sind, gehört auch ein unterhaltsamer Action-Film, den ihr schon ab heute bei Netflix streamen könnt. Badland Hunters schickt MCU-Star Don Lee hinein in eine zerstörte Endzeit-Welt, in der er nicht nur aggressive Zombies bekämpfen muss. Total abgedrehte Action-Unterhaltung mit Sci-Fi-Einschlag ist vorprogrammiert.

Bei Netflix: Das erwartet euch im Action-Kracher Badland Hunters

Schon im Trailer zum Netflix-Film wird klar, dass wir die Geschichte von Badland Hunters nicht allzu ernst nehmen sollten. Viele Jahre nachdem Korea sich nach einem Mega-Erdbeben in ein postapokalyptisches Korea verwandelt hat, verdient sich Nam-san als Jäger seinen Lebensunterhalt. Einen Alligator mit bloßer Faust K.O. schlagen? Kein Problem.

Schaut hier den Trailer zu Badland Hunters:

Badland Hunters - Trailer (English Subs) HD

Wie es sich für eine typische Endzeit-Geschichte gehört, muss der Jäger eine junge Frau beschützen bzw. retten, als diese von einem verrückten Wissenschaftler entführt wird. Nur leider führt dieser grausame Menschenversuche durch und bald müssen sich Nam-san und seine Mitstreitenden gegen Horden von gewalttätigen Zombies behaupten.

Der südkoreanische Hauptdarsteller Ma Dong-seok aka Don Lee erlangte unter anderem als Superheld Gilgamesh in dem Marvel-Film Eternals und mit dem Zombie-Horror Train to Busan internationale Bekanntheit. Seit 2017 führt er die knallharten Action-Reihe The Roundup an, in der er als Bud Spencer-Verschnitt mit schlagfertigen Argumente gegen Kriminelle vorgeht. In diesem Jahr startet bereits der vierte Teil, The Roundup: Punishment.

