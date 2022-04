Stranger Things zeigt in gewaltigem Staffel 4-Trailer zum ersten Mal sein neues Monster

Netflix hat den nächsten Trailer zu Stranger Things Staffel 4 veröffentlicht. Der lange, epische Clip gibt den bisher besten Ausblick auf die neuen Folgen. Und zeigt Elevens Gegner.

Auch wenn wir die Trailer und Clips zu Stranger Things Staffel 4 kaum noch zählen können: Hier ist der nächste! Und er geht über 3 Minuten. Außerdem bietet er den wohl besten Einblick in die kommenden Folgen. Er protzt mit Style, Sentimentalität und einem neuen fiesen Gegner für Eleven (Millie Bobby Brown).

Der neue Trailer zu Stranger Things Staffel 4 bei Netflix

Stranger Things - S04 Ausgabe 1 Trailer (Deutsch) HD

Das ist das neue Monster in Stranger Things

Ich habe euch den Kameraden hier mal etwas aufgehellt. Besonders nett sieht er nicht aus. Der könnte was Böses im Schilde führen.

© Netflix Unsympathisch

Stranger Things Staffel 4 erscheint in 2 Teilen bei Netflix: Das sind die Termine

Stranger Things Staffel 4, Teil 1 : Start am 27. Mai 2022

: Start am 27. Mai 2022 Stranger Things Staffel 4, Teil 2: Start am 1. Juli 2022

Insgesamt wird es 15 Episoden geben, bevor die Serie mit Staffel 5 dann beschlossen wird.

Über dieses Stranger Things 4-Detail machen sich die Fans lustig

Worum geht es in Stranger Things Staffel 4?

Über die Handlung in Stranger Things Staffel 4 sind nur Fragmente bekannt. Klar ist, dass Hopper nach seinem unfreiwilligen Ausflug nach Russland irgendwie zurück in die USA muss. Zudem wird mit Matthew Modine der große Bösewicht der Serie zurückkehren. Wir tauchen tiefer in Elevens Vergangenheit im Hawkins Lab ein. Außerdem zeigt ein Trailer eine Mission in ein Gruselhaus. Und wir werden die Beyers-Familie beim Einleben in ihrem neuen Zuhause in Kalifornien beobachten. Viele Stränge in Staffel 4: Die Frage ist, wie werden sie zusammenlaufen?

Hier ist noch die offizielle Inhaltsangabe zur 4. Staffel von Netflix:

"Seit der Schlacht von Starcourt, bei der Hawkins von Schrecken und Zerstörung heimgesucht wurde, sind sechs Monate vergangen. Unsere Freunde haben mit den Folgen zu kämpfen und sind zum ersten Mal voneinander getrennt. Dass sie außerdem mit den Schwierigkeiten der High School fertig werden müssen, macht das Ganze nicht einfacher. In dieser so schutzlosen Zeit taucht eine neue übernatürliche Gefahr auf, die ein grausames Rätsel aufwirft. Dessen Lösung könnte dem Grauen der anderen Seite endlich ein Ende setzen."



Neben Stranger Things: Die 22 größten Serien-Highlights 2022

Das Jahr 2022 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr. Und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor:

Esther, Max und Matthias blicken auf das neue Serienjahr und ziehen die 22 größten neuen Serien und persönlichen Highlights aus dem Hut – von Der Herr der Ringe über House of the Dragon bis hin zu Star Wars: Obi-Wan Kenobi.



Hat euch der Trailer Lust gemacht auf die neue Staffel?