Stranger Things: Das Netz lacht über die ersten Bilder zu Staffel 4 wegen einem skurrilen Detail

Ewig haben Stranger Things-Fans auf neue Staffel 4-Einblicke gewartet. Die ersten Bilder fangen sich wegen einem bizarren Detail allerdings eine Menge Spott ein.

Stranger Things-Fans sind dieser Tage gut aufgelegt. Die schlimmste Nachricht zum Netflix-Hit haben sie hinter sich, jetzt erheitern sie die ersten Bilder zu Staffel 4 der Sci-Fi-Serie (via Deadline ). Das aber vor allem wegen den Frisuren.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Stranger Things Staffel 4 an:

Stranger Things - S04 Teaser Trailer 5 (Deutsche UT)

Das Internet spottet über die "grauenhaften" Stranger Things-Frisuren

Denn der Cast um Millie Bobby Brown und Noah Schnapp hat sich seit dem Staffel 3-Finale stark verändert: Statt wie bisher mit 08/15-Mähnen kniet sich die Netflix-Serie jetzt per Topfschnitt und Vokuhila tief in die 1980er.

Die Netz-Häme ließ nicht lange auf sich warten. "Der Cast muss den Set-Friseuren irgendwas getan haben", heißt es dort etwa. "Stranger Things kriegt die 80er sonst nicht gut hin", kommentiert ein anderer Fan, "aber die grauenhaften Frisuren sind ein Volltreffer."

Dabei geraten vor allem Brown und Schnapp ins Kreuzfeuer. "Stranger Things hat [Schnapps Figur] Will übel mitgespielt. Was zum Geier sind das für Haare?", fragt ein Fan etwa. Ein anderer Anhänger vergleicht seine Frisur sogar mit Courteney Cox' berüchtigtem Pony in Scream 3.

Wann kommt Stranger Things Staffel 4 zu Netflix?

Der Spott könnte sich eine Weile hinziehen, denn Staffel 4 wird zweigeteilt. Die beiden Parts kommen am 27. Mai und 1. Juli 2022 und werden voraussichtlich je 7-8 Folgen umfassen. Wem das Ganze nun allerdings zu haarig geworden ist, kann zum perfekten Stranger Things-Ersatz auf Disney+ greifen.

Was haltet ihr von den neuen Stranger Things-Frisuren?