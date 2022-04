Stranger Things 4 bei Netflix: 5 Theorien zum mächtigsten Horror-Schurken der Serie

In der 4. Staffel der Netflix-Serie Stranger Things sorgt ein neues Monster namens Vecna für Angst und Schrecken. Die wichtigsten Infos und Theorien zum Upside Down-Schurken findet ihr hier.

Nach einer Wartezeit von knapp drei Jahren kehrt Stranger Things ab dem 27. Mai 2022 endlich mit neuen Folgen auf Netflix zurück. In der zweigeteilten Staffel 4 müssen sich die Hawkins-Kids nach dem Demogorgon und dem Mind Flayer einem neuen fiesen Monster aus dem Upside Down stellen: Vecna.

Der neueste und lange Trailer zu Stranger Things Staffel 4 stellt uns erstmals den übernatürlichen Gegenspieler von Eleven (Millie Bobby Brown) und Co. vor, der ein neues Rätsel um das Upside Down mit sich bringt. Aber wer ist eigentlich dieser Vecna? Und welche Verbindung hat er zu den uns bekannten Figuren?



Wer ist Vecna? Die wichtigsten Infos zum Monster in Stranger Things Staffel 4

Wie die bisherigen Stranger Things-Monster entstammt auch Vecna der Lore des Pen-&-Paper-Rollenspiels Dungeon & Dragons. Laut Forgottenrealms handelt es sich beim Original-Vecna um einen mächtigen Untoten. Er war womöglich einst ein menschlicher Magier, der nach seinem Tod noch viel mächtiger wurde. Unter anderem beherrscht er die Fähigkeit der Nekromantie.

Der Trailer zu Stranger Things Staffel 4 stellt uns Vecna vor:

Stranger Things - S04 Vol 1 Trailer (English) HD

Die Stranger Things-Schöpfer Matt und Ross Duffer geben ikonische Horrorschurken wie Freddy Krueger, Pinhead und Pennywise als Inspiration für ihre Version von Vecna an (via IGN ). Insgesamt soll die Season stark an die Nightmare On Elm Street-Reihe erinnern, was sich sicherlich auch in ihrem Bösewicht widerspiegeln wird. Im Staffel 4-Trailer ist das Monster auf dem Dachboden eines Spukhauses sowie im Upside Down zu sehen. Über seinen Ursprung und seine wahren Ziele ist bisher noch nichts bekannt.

5 spannende Theorien zu Vecna: Steckt mehr hinter dem Stranger Things-Schurken?

Im Gegensatz zu den bisherigen Monstern ist Vecna nicht einfach nur eine fiese und blutrünstige Kreatur, sondern eine humanoide Horrorgestalt, die sogar sprechen kann. Mit Blick auf seinen menschlichen Ursprung in der D&D-Lore häufen sich seit der Trailer-Vorstellung die Theorien, was oder besser gesagt wer wirklich hinter Vecna steckt.

Theorie 1: Der tote Billy kehrt zurück

Der Trailer gibt bereits Anlass zur Spekulation, dass es sich bei Vecna um einen zum Monster transformierten Billy handeln könnte. Hat der Geist von Vecna womöglich von Billys Leiche Besitz ergriffen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Finale der 3. Staffel opferte er sich, nachdem er zuvor von Mächten aus dem Upside Down manipuliert wurde. Zudem zeigt der Trailer seine Schwester Max, die vor seinem Grab in der Luft schwebt. In Staffel 4 scheint Vecna zu ihr also eine besondere Verbindung aufzubauen.

Theorie 2: Der doppelte Hopper

Irgendwie hat Hopper das tödliche Finale von Staffel 3 überlebt. Dieses Rätsel wird definitiv in Staffel 4 aufgelöst. Aber hat vielleicht eine übernatürlich Macht aus dem Upside Down, namentlich Vecna, ihre Finger im Spiel gehabt und nutzt den grummeligen Hawkins-Sheriff für seine Zwecke? Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Hopper (David Harbour) und Vecna ist nicht zu leugnen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Theorie 3 und 4: Ist Vecna Martin Brenner oder Elevens echter Vater?

Dr. Martin Brenner ist der Mann, der hinter den Experimenten und Versuchen mit Eleven in Hawkins steckte. Seit er vom Demogorgon in Staffel 1 angegriffen wurde, haben wir den Stranger Things-Bösewicht nicht mehr gesehen. Angeblich hat er überlebt. Oder wurde er ins Upside Down verschleppt und in seiner Abwesenheit dort gar selbst zu einem Monster?

© Netflix Dr. Martin Brenner in Stranger Things

Ein weiteres Rätsel, das Fans seit Anfang an beschäftigt, ist die Identität von Elevens leiblichem Vater. Obwohl sie Dr. Brenner "Papa" nennt, bleibt unklar, ob er tatsächlich ihr Vater ist. Dass ihr echter Vater womöglich eine mächtige übernatürliche Kreatur sein könnte, ist auf jeden Fall eine der abgedrehtesten Theorien.

Theorie 5: Robert Englunds Victor Creel ist Vecna

Horrorikone Robert Englund wird in Stranger Things Staffel 4 die Rolle des Victor Creel spielen. Hierbei handelt es sich um einen mysteriösen Charakter, der in den 1950er Jahren einen grausamen Mord verübte und seitdem in einer psychiatrischen Anstalt eingesperrt ist. Könnte Robert Englund aka Freddy Krueger selbst hinter dem an Freddy Krueger angelehnten Monster stecken?

© Netflix Victor Creel und Vecna in Stranger Things

Dass Vecna (im Trailer) im Haus der Familie Creel anzutreffen ist, ist sicher kein Zufall. Aber dass Creel tatsächlich auch dieses Monster ist, scheint eher unwahrscheinlich. Eine plausiblere Theorie: Victor Creel ist ein Untergebener und Anhänger Vecnas. Womöglich wurde er gar von diesem Monster Jahre zuvor manipuliert und zu dem Mord an seiner Familie gezwungen.

Was es denn nun wirklich mit Vecna auf sich hat und ob er sogar der finale Endgegner der Horrorserie sein wird, werden wir spätesten erfahren, wenn Stranger Things Staffel 4 auf Netflix startet.

Wann startet Stranger Things Staffel 4 bei Netflix?

Stranger Things Staffel 4, Teil 1 : Start am 27. Mai 2022

: Start am 27. Mai 2022 Stranger Things Staffel 4, Teil 2: Start am 1. Juli 2022

Insgesamt wird es 9 Episoden geben, bevor die Serie mit Staffel 5 dann abgeschlossen wird. Alle wichtigen Infos zu Stranger Things Staffel 4 findet ihr hier in kompakter Form.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.