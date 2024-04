Vor Fallout Staffel 2: Diese 26 Videospiel-Verfilmungen kommen 2024 und danach

Nach The Last of Us und Amazons Fallout erwarten uns bald zahlreiche weitere Videospiel-Adaptionen. Hier gibt's die Übersicht der wichtigsten Serien und Filme.

Lange Zeit erschauderten Fans von Videospielen, sobald die nächste Adaption eines populären Games angekündigt wurde. Doch in letzter Zeit scheint sich das Blatt endgültig zu wenden. Serien-Hits wie Arcane und The Last of Us sowie Amazons neue Sci-Fi-Serie Fallout haben den Ruf von Videospiel-Verfilmungen gerettet.

Die meisterhafte Live-Action-Umsetzung der Fallout-Welt beweist einmal mehr das Potenzial, das in Videospiel-Verfilmungen stecken kann. Der Erfolg spricht für sich: Nach nur einer Woche wurde Fallout direkt von Amazon verlängert. Während Fans nun geduldig auf neue Infos zu einer 2. Staffel warten, ist schon reichlich Gaming-Ersatz im Anflug.

In diesem Artikel bekommt ihr eine Übersicht der 26 (!) wichtigsten Filme und Serien mit Videospiel-Vorlage, die nach Fallout im Jahr 2024 und darüber hinaus an den Start gehen sollen. Zuerst stellen wir euch 14 Adaptionen vor, deren Start in den kommenden zwei Jahren bereits sicher ist. Weiter unten findet ihr die spannendsten Projekte, die sich derzeit in Entwicklung befinden.

Videospiel-Verfilmungen 2024: Knuckles

Knuckles - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Anknüpfend an den Kinofilm Sonic the Hedgehog 2 widmet sich die Spin-off-Serie Knuckles voll und ganz dem roten Ameisenigel aus den beliebten Sega-Games. In seiner eigenen Serie muss er einen unbeholfenen Deputy Sheriff zum Echidna-Kämpfer ausbilden und trifft auf einen ehemaligen Handlanger von Dr. Robotnik.

Start: ab 26. April 2024 bei Paramount+

Videospiel-Verfilmungen 2024: Borderlands

Borderlands - Trailer (Deutsch) HD

Mit Borderlands verfilmt Regisseur Eli Roth den gleichnamigen Ego-Shooter des Publishers 2K Games. In der Sci-Fi-Actionkomödie trommelt eine Kopfgeldjägerin auf dem abgewrackten Planeten Pandora eine chaotische Söldner-Truppe zusammen, um ihre Tochter zu finden.

Start: 8. August 2024 im Kino

Videospiel-Verfilmungen 2024: Arcane Staffel 2

Arcane - S02 First Look (English) HD

Mit Arcane haben Netflix und Riot Games die Welt des MOBA-Games Leage of Legends in einer atemberaubenden Fantasy-Steampunk-Animationsserie zum Leben erweckt. Nach einer Pause von drei Jahren kehren wir mit Vi und Jinx diesen Winter endlich wider zurück nach Piltover.

Start: im November 2024 bei Netflix

Videospiel-Verfilmungen 2024: Sonic 3

Paramount Sonic

Neben der Knuckles-Serie bekommt das Live-Action-Universum rund um den ikonischen blauen Igel mit Sonic the Hedgehog 3 in diesem Jahr auch eine Kino-Fortsetzung, die uns erstmals den Igel-Rivalen Shadow (vertont von Keanu Reeves!) zeigen wird.

Start: ab 26. Dezember 2024 im Kino

Videospiel-Verfilmungen 2024: Devil May Cry

Devil May Cry - S01 Announcement (English) HD

Seit über 20 Jahren begeistert die Devil May Cry-Reihe aus dem Hause Capcom Fans von Action-Adventure-Games. Nach einer Anime-Serie aus dem Jahr 2007 erscheint dieses Jahr nun die zweite animierte Adaption bei Netflix. Entwickelt wird Devil May Cry von Adi Shankar, der zuvor schon Castlevania für Netflix adaptierte.

Start: 2024 bei Netflix

Videospiel-Verfilmungen 2024: Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft - S01 First Look (English) HD

Während die Live-Action-Zukunft von Lara Croft derzeit ungewiss ist, können sich Fans stattdessen auf eine animierte Rückkehr der Abenteurerin und Archäologin freuen. Die Netflix-Serie Tomb Raider: The Legend of Lara Croft soll zum Kanon der Spiele gehören und ist zeitlich nach den Ereignissen der Reboot-Trilogie verortet.

Start: 2024 bei Netflix

Videospiel-Verfilmungen 2024: Return to Silent Hill

Konami Silent Hill 2

18 Jahre nachdem Christophe Gans Konamis Horror-Reihe Silent Hill erstmals in Live-Action-Form umsetzte, kehrt er für Return to Silent Hill auf den Regiestuhl zurück. Es handelt sich aber nicht um eine Fortsetzung der bisherigen Filme, sondern um ein Reboot und zugleich eine Adaption des Videospiels Silent Hill 2. Das Projekt wurde vergangenes Jahr unter anderem in Deutschland gedreht.

Start: voraussichtlich 2024 im Kino

Videospiel-Verfilmungen 2024: Castlevania Nocturne Staffel 2

Netflix Castlevania: Nocturne

Konamis Videospiel-Franchise Castlevania lieferte schon die Vorlage für die animierte Netflix-Serie Castlevania, welche vier Staffeln umspannt. Castlevania: Nocturne ist die offizielle Fortsetzung und spielt mehr als 300 Jahre später, zur Zeit der Französischen Revolution. Eine 2. Staffel befindet sich schon in Produktion.

Start: 2024 oder 2025 auf Netflix

Videospiel-Verfilmungen 2025: Minecraft

Mojang Minecraft

Seit über 12 Jahren begeistert das Sandbox-Spiel Minecraft kreative Gamer und Gamerinnen. Mit dem Abenteuer-Film Minecraft wird die pixelige Klötzchenwelt im nächsten Jahr zum Leben erweckt. Zum namhaften Cast der Live-Action-Verfilmung zählen unter anderem Jack Black und Jason Momoa.

Start: ab 3. April 2025 im Kino

Videospiel-Verfilmungen 2025: The Last of Us Staffel 2

HBO The Last of Us

Kaum eine Videospiel-Verfilmung könnte derartige Begeisterungsstürme auslösen wie die HBO-Serie The Last of Us. Die Adaption des gleichnamigen PlayStation-Hits landete im Ranking von Moviepilot und FILMSTARTS auf Platz 1 der 25 besten Serien 2023. In Staffel 2 wird das postapokalyptische Horror-Drama mit Ellie und Joel nun die Game-Fortsetzung The Last of Us Part II adaptieren.

Start: voraussichtlich ab Frühjahr 2025 bei HBO

Videospiel-Verfilmungen 2025: Twisted Metal Staffel 2

Peacock Twisted Metal

Die Rennspiel-Shooter-Reihe Twisted Metal wurde für den Streaming-Dienst Peacock mit der völlig durchgeknallten Action-Serie Twisted Metal adaptiert. Der schwarzhumorige Endzeit-Wahnsinn voller aufgepimpter Karren und psychotischer Gestalten konnte viele Fans gewinnen und wurde um eine 2. Staffel verlängert. Die zeigt uns hoffentlich endlich den titelgebenden Auto-Wettkampf.

Start: voraussichtlich 2025 bei Peacock

Videospiel-Verfilmungen 2025: Five Nights at Freddy's 2

Universal Five Nights at Freddy's

Eine verlassene Pizzeria, eine Bande mörderischer Animatronic-Puppen und beklemmende Grusel-Atmosphäre: Diese Zutaten verhalfen nicht nur der Computerspielreihe zum Erfolg, sondern auch ihrer Film-Adaption. Mit einem Einspiel von über 297 Millionen US-Dollar an den Kinokassen wurde Five Nights at Freddy's zum erfolgreichsten Horror-Film 2023. Dass ein Sequel kommt, ist daher wenig überraschend.

Start: ab Herbst 2025 im Kino

Videospiel-Verfilmungen 2025: Golden Axe

SEGA Golden Axe

Golden Axe ist ein Beat ’em up aus dem Jahr 1989 und wird von American Dad-Schreiber Joe Chandler und Mike McMahan, dem Schöpfer von Star Trek: Lower Decks, als animierte Fantasy-Comedy-Serie adaptiert. Golden Axe folgt einer Gruppe von Kriegern, die gegen das Böse in die Schlacht zieht. Das will sich aber einfach nicht besiegen lassen.



Start: vsl. 2025 bei Comedy Central

Videospiel-Verfilmungen 2026: Super Mario Bros. 2

Universal Die Super Mario Bros kehren zurück

Super Mario Bros. 2 ist die Fortsetzung zum Animations-Hit Der Super Mario Bros. Film und basiert erneut auf den Abenteuern der Klempnerbrüder Mario und Luigi aus dem Hause Nintendo. Der erste Teil spielt weltweit über 1,3 Milliarden Dollar an den Kinokassen ein und ist die bis dato erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten.



Start: ab April 2026 im Kino

Von God of War bis Zelda: 12 weitere Videospiel-Adaptionen sind in Entwicklung

Sony Auch God of War und Horizon Zero Dawm werden verfilmt

Während die obigen Serien und Filme bereits Starttermine vorweisen können, sich in der Produktion befinden oder offiziell bestellt wurden, gibt es auch zahlreiche weitere Projekte, die sich im Entwicklungsstadium befinden – und noch eine ganze Weile auf sich warten lassen könnten.

Hier sind die 12 größten Videospiel-Adaptionen, die uns in den kommenden Jahren noch erwarten könnten:

Fallout-Podcast: Wie gut ist Amazons Sci-Fi-Serie wirklich?

Fallout ist mit acht Folgen auf einmal bei Amazon gelandet und begeistert viele Fans der Videospielvorlage. Aber wie gut ist die Sci-Fi-Serie wirklich? Kann sie neben der Gaming-Community auch alle anderen Serien-Liebhaber:innen abholen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir steigen über die Welt des geliebten Spiele-Franchise ein und erklären dann, wie die Adaption funktioniert. Wir sprechen über die Figuren, die berauschend lebendige atomare Dystopie und diverse Easter Eggs. Ist Fallout die beste Sci-Fi-Serie des Jahres?