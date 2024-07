Gewaltiges Sci-Fi-Projekt wurde 9 Jahre lang für 200 Millionen vorbereitet – und jetzt das

Neun Jahre lang schmorte die Science-Fiction-Serie Halo in der Entwicklungshölle, ehe sie das Licht der Welt erblickte. Zwei Jahre später wird das Großprojekt schon wieder eingestampft.

Leben wir aktuell im goldenen Zeitalter der Videospielverfilmungen? Wenn wir einen Blick Richtung The Last of Us und Fallout werfen, könnte zumindest kurz dieser Eindruck entstehen. Denn beide Serien haben sehr beliebten Game-Vorlage sehr erfolgreich umgesetzt und die jeweiligen Franchises überzeugend erweitert.

Eine andere Geschichte erzählt die Halo-Verfilmung aus dem Jahr 2022. Der bombastische Sci-Fi-Action-Kracher scheiterte mehrmals, bevor er endlich in Produktion ging. Jetzt steht nach nur zwei Staffeln das Ende fest: Der Streaming-Dienst Paramount+ zieht dem kostspieligen Projekt den Stecker, wie der Hollywood Reporter berichtet.

Aufwendige Videospielverfilmung: Paramount+ setzt die Sci-Fi-Serie Halo nach nur zwei Staffeln ab

Das ist eine richtig harte Niederlage, wenn wir bedenken, wie viel Zeit und Energie in die Entstehung der Halo-Serie geflossen ist. 2013 wurden zum ersten Mal Pläne bekannt, die populäre Videospielreihe zu adaptieren. Vorerst verabschiedete sich Halo aber in die Entwicklungshölle, ehe 2018 die Staffelorder offiziell gemacht wurde.

Hier könnt ihr den Trailer zu Halo schauen:

Halo - S01 Trailer (Deutsch) HD

Zehn Episoden sollten damals für den US-amerikanischen Sender Showtime entstehen. Zuerst wurde Regisseur Rupert Wyatt (Planet der Affen: Prevolution) mit dem von Steven Spielbergs Amblin Entertainment produzierten Projekt betraut. Später übernahm Otto Bathurst (Peaky Blinders) die Inszenierung des Serienauftakts.

Hinter den Kulissen durchlief Halo derweil den nächsten Wechsel: Die Serie wanderte von Showtime zu dem Streaming-Dienst Paramount+, wo sie im März 2022, vier Jahre nach ihrer Bestellung, ihre Premiere feierte. Zwischen 90 und 200 Millionen US-Dollar soll die Produktion (via Variety und The Guardian ) verschlungen haben.

Wie gut ist die Halo-Serie? Sowohl bei Metacritic als auch bei Rotten Tomatoes kommt die Sci-Fi-Serie gut weg. Metacritic kommt bei 28 Besprechungen auf eine Durchschnittswertung von 60 von 100 Punkten. Rotten Tomatoes hat 77 Kritiken gesammelt, von denen 80 Prozent positiv ausgefallen sind.

Kaum wurde die Staffel 2-Verlängerung angesprochen, räumten die ursprünglichen Showrunner und Serienschöpfer, Kyle Killen (Mind Games) und Steven Kane (The Closer), ihre Posten. Als Ersatz wurde David Wiener (Schöne neue Welt) engagiert. Insgesamt sind 17 Episoden erschienen (neun in Staffel 1, acht in Staffel 2).

Trotz Absetzung: Halo Staffel 3 ist noch möglich, aber aktuell gibt es keinen konkreten Rettungsplan

Der Produktion von Halo blieb wirklich nichts erspart. Abseits der erwähnten Rückschläge hat die Serie auch die Corona-Pandemie sowie den Doppelstreik in Hollywood letztes Jahr miterlebt. Und jetzt ist nach zwei Staffeln einfach Schluss? Nicht so schnell! Es gibt noch Hoffnung auf Staffel 3, allerdings existieren noch keine konkreten Pläne.

Ausgehend vom Bericht des Hollywood Reporters wollen die Produktionsfirmen hinter Halo definitiv an der Serie festhalten. Sowohl Amblin als auch Xbox und 343 Industries bereiten nun einen Pitch für andere Sender und Streaming-Dienste vor, die die Serie in Zukunft übernehmen könnten. Paramount+ soll dieses Vorhaben unterstützen.

*Bei dem Link zum Angebot von Paramount+ handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.